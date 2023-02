Białoruś: Media: mieszkanie opozycjonisty Siarhieja Cichanouskiego wystawiono na sprzedaż

Mieszkanie białoruskiego opozycjonisty Siarhieja Cichanouskiego, męża Swiatłany Cichanouskiej, wystawiono na sprzedaż - informuje białoruska redakcja Radia Swoboda. To szabrownictwo i bandytyzm reżimu - oceniła liderka opozycji na Białorusi.

Informacja o wystawieniu na sprzedaż mieszkania Siarhieja Cichanouskiego zbiegła się w czasie z wystąpieniem Swiatłany Cichanouskiej podczas trwającej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Radio Swaboda podaje, że na sprzedaż wystawiono trzypokojowe mieszkanie w Mińsku, które należy do Siarhieja Cichanouskiego.

"W tym mieszkaniu razem z Siarhiejem i naszymi dziećmi spędziliśmy wiele dobrych i radosnych dni. Nie ważne, jak bardzo ci ludzie będą starać się pozbawić nas rodziny, miłości i pamięci, nie uda im się to: każda chwila szczęścia zostaje z nami" - oświadczyła Cichanouska.

"A reżim już zniżył się do poziomu szabrownictwa i bandytyzmu" - dodała.

"My, sąsiedzi i wszyscy wokół wiedzą, czyj to dom. I jeśli to mieszkanie przypadnie komuś z reżimu, wyobrażam sobie, jak będzie się mu żyć w gościach u Siarhieja Cichanouskiego" - podkreśliła opozycjonistka w komunikatorze Telegram. (https://t.me/tsikhanouskaya/3123)

Jesienią Cichanouska poinformowała, że ich mieszkanie w Mińsku zostało zarekwirowane przez władze.

Swiatłana Cichanouska w 2020 roku brała udział w wyborach prezydenckich na Białorusi, stawiając w nich czoła rządzącemu od 1994 roku Łukaszence. Powszechnie uznawanemu za dyktatora przywódcy Białorusi przyznano oficjalnie 80,1 proc. głosów. Cichanouska, według oficjalnych wyników, uzyskała poparcie 10,1 proc. głosujących.

Opozycja uznała te wyniki za sfałszowane, a przez kraj przelała się fala protestów z żądaniem uczciwych wyborów. Były to największe masowe protesty w historii Białorusi. Na wystąpienia społeczeństwa obywatelskiego władze odpowiedziały represjami na wielką skalę. Sama Cichanouska po wyborach była zmuszona przez władze do wyjazdu z kraju.

Jej mąż, opozycyjny bloger Siarhiej Cichanouski, w grudniu 2021 roku został skazany na 18 lat kolonii karnej. Sąd uznał, że Cichanouski i jego współpracownicy przygotowywali i organizowali antyrządowe zamieszki.