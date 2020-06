Białoruś: Media odnotowują wysoką frekwencję w wyborach w Polsce

Najważniejsze białoruskie media podały informację o wyborach w Polsce, odnotowując wysoką frekwencję i zapowiedź drugiej tury. W mediach opozycyjnych pojawiły się komentarze na temat różnic w przebiegu wyborów prezydenta w Polsce i na Białorusi.

"Pomimo ograniczeń i sytuacji epidemicznej walka wyborcza wpłynęła na aktywność elektoratu. Frekwencja w tym roku wyniosła prawie 63 proc. Czegoś takiego w Polsce nie było od ponad 30 lat. 12 lipca odbędzie się druga tura, jednak analitycy na razie nie są gotowi, by robić prognozy - siły rywali są na jednym poziomie" - poinformowała telewizja państwowa Biełaruś 1.

Również media niezależne i opozycyjne odnotowały, że wybory w Polsce odbyły się przy rekordowej frekwencji (62,9 proc.) i że z powodu epidemii data ich przeprowadzenia została przeniesiona z 10 maja na 28 czerwca. Zwrócono także uwagę na długie kolejki do lokali wyborczych i obowiązek przestrzegania profilaktyki antywirusowej.

"W Polsce wczoraj odbyły się wybory i teraz nie dość, że będzie druga tura, to jeszcze nikt z kandydatów nie trafił za kratki" - napisał na Facebooku Aleś Pilecki, dziennikarz Radia Swaboda, białoruskiej redakcji RWE/RL. W ten sposób nawiązał do kampanii wyborczej na Białorusi, gdzie obecny prezydent Alaksandr Łukaszenka będzie ubiegał się o szóstą kadencję.

Jego potencjalnie najgroźniejszy rywal Wiktar Babaryka przebywa w areszcie z zarzutami wielkich przekrętów finansowych.

"Wybory w Polsce dla Białorusinów to nie +niebo a ziemia+. To kontrast" - napisał opozycyjny portal Salidarnaść, używając słowa "kontrast" w sensie medycznym, gdy specjalny środek jest wprowadzany do organizmu, by "lepiej obejrzeć niezdrowy organ".

Według autora "wybory w Polsce to właśnie ten kontrast, który pokazuje, w jak złym stanie znajduje się system polityczny na Białorusi". Jego zdaniem kluczowa sprawa to przejrzystość procesu wyborczego i dostęp do sondaży - "każdy etap wyborów jest ściśle obserwowany przez niezależnych socjologów".

"Na Białorusi tymczasem niezależne sondaże na temat wyborów są zakazane" - zauważa Salidarnaść, wskazując również na brak sondaży exit poll.

Jeszcze w przeddzień wyborów porównanie Polski i Białorusi przeprowadziło Radio Swaboda. W artykule wskazano m.in. na to, że w Polsce liczba możliwych kadencji prezydenckich dla jednej osoby jest ograniczona do dwóch (na Białorusi nie ma ograniczenia), system polityczny daje prezydentowi mniejsze kompetencje niż parlamentowi i rządowi, głosowanie trwa tylko jeden dzień (na Białorusi istnieje instytucja głosowania przedterminowego), głosy są liczone w przejrzysty sposób, a sondaże przedwyborcze i exit poll dają wiarygodne prognozy.

Z Mińska Justyna Prus