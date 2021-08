Białoruś: Media państwowe sugerują, że Cimanouska „zaplanowała” incydent w Tokio

Państwowa agencja BiełTA publikuje wypowiedzi białoruskich i rosyjskich sportowców i działaczy, którzy sugerują, że Kryscina Cimanouska mogła „zaplanować” incydent w Tokio, by zwrócić na siebie międzynarodową uwagę. Pojawiły się już głosy o „amerykańskiej prowokacji”.

"Może ktoś ją wcześniej do tego przygotował. Rozumiejąc, że może nie będzie wybitną sportsmenką i po dziecięcemu, naiwnie, wierząc, że to może być jej jedyna szansa, by pokazać się całemu światu, zabłysnąć, żeby o niej mówili, stawiali lajki, obserwowali na Instagramie" - oświadczył pływak paraolimpijski Alaksiej Tałaj, którego cytuje BiełTA.

Podobną opinię wyraziła była rosyjska gimnastyczka Swietłana Chorkina, którą również cytuje BiełTA. Chorkina oceniła, że Cimanouska nie czuła się pewna wyników sportowych, a "w jej głowie już był plan wywołania jakiegoś skandalu".

"Skoro ją wieźli pod ochroną, to jak mogła nagrać wideo?" - zapytała Chorkina, podkreślając, że trzeba dokładnie zbadać prawdziwość wypowiedzi białoruskiej sprinterki. Rosjanka oceniła również, że białoruski komitet olimpijski to wspaniała i świetnie zarządzana struktura, która ma "zawsze ogromny szacunek do sportowców".

"W tej nieładnej i nieprofesjonalnej sytuacji na igrzyskach widzę, że Kryscina Cimanouska jechała do Tokio nie po zwycięstwa. Pojechała, żeby realizować swoje plany. Z prasy dowiedziałem się, że jej bliscy są już za granicą. A ona prosi o azyl w Austrii, konkretnie wskazując kraj. Dlaczego nie na Litwie czy w Japonii? Z tego wszystkiego można wyciągnąć wniosek, że prowokacja była zaplanowana wcześniej" - oświadczył kajakarz Alaksandr Masiajkou, złoty medalista z Barcelony w 1992 r., a obecnie - deputowany.

"Było widać po jej rezultatach, że coś się z nią dzieje. (…) Wyróżniała się swoim zachowaniem, było coś dziwnego, to izolowała się, to nie rozmawiała z innymi" - mówił z kolei w mediach trener Cimanouskiej Juryj Majsiejewicz, główny trener białoruskich lekkoatletów. "Nie oczekiwaliśmy, ale później, jak to przeanalizowaliśmy, to zrozumieliśmy, że pewnie coś planowała" - dodał.

Z kolei kanał informacyjny białoruskiej telewizji w Telegramie podaje, że według "wiarygodnych źródeł" rosyjskiego dziennikarza i blogera Wadima Manukiana cała sytuacja była prowokacją, zaplanowaną przez Amerykanów przy udziale Swiatłany Cichanouskiej.

Media przytaczają też inne opinie, że Cimanouska postąpiła "niesportowo", nie podała pomocnej dłoni swoim kolegom, zhańbiła Białoruś.

Białoruska sportsmenka w niedzielę z lotniska w Tokio poinformowała, że za krytykę władz sportowych, jest wbrew swojej woli odsyłana z powrotem do kraju. Poprosiła o pomoc władze MKOl i japońską policję. W poniedziałek ambasada RP w Japonii wydała jej wizę humanitarną.

Białoruski komitet olimpijski poinformował w niedzielę, że przyczyną odsunięcia sportsmenki był zły stan emocjonalny i psychiczny. W poniedziałek struktura ta zapewniła, że współpracuje z MKOl w celu wyjaśnienia sytuacji, a także "że w dalszym ciągu jest gotowa bronić interesów wszystkich białoruskich sportowców w przypadku jakichkolwiek form dyskryminacji".

Z Mińska Justyna Prus