Białoruś: Media: prawnik Salej wyszedł z aresztu

Białoruski prawnik Ilja Salej opuścił areszt i jest w domu - podał w sobotę portal Tut.by. Salej był obecny na niedawnym spotkaniu w areszcie KGB z Alaksandrem Łukaszenką - przypomniał serwis.

Portal powołuje się na sąsiadów Saleja. Według nich wrócił on do domu w piątek ok. godz. 19.

Jak podkreślili, do mieszkania Saleja od tamtej pory kilka razy przychodzili funkcjonariusze organów ścigania. Milicjanci po raz pierwszy przyszli o 23, byli tam też w sobotę.

Salej przebywał w areszcie w związku z oskarżeniem o wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa państwa. Zatrzymano go 9 września. 12 września podjęto decyzję o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci dwumiesięcznego aresztu. Białoruskie organizacje pozarządowe uznały Saleja za więźnia politycznego. Salej to prawnik opozycjonistki Maryi Kalesnikawej.

W minioną sobotę Łukaszenka spotkał się w areszcie KGB z białoruskimi opozycjonistami. Mówił wtedy, że nie trzeba skupiać się tylko na konstytucji, na problem trzeba patrzeć szerzej.

Przy stole znajdowało się, oprócz Łukaszenki, co najmniej 12 osób - pisał TUT.by, odwołując się do zdjęcia ze spotkania. Był tam m.in. niedoszły kandydat w wyborach prezydenckich na Białorusi Wiktar Babaryka i jego syn Eduard, prawniczka, członkini Rady Koordynacyjnej Lilija Ułasawa, biznesmen Juryj Waskrasienski, politolog i technolog polityczny Wital Szklarau. Na zdjęciu ze spotkania widać było też - jak odnotowało wówczas Radio Swaboda - Saleja.

Tut.by pisze, że wcześniej na wolność wyszło też dwóch innych uczestników tego spotkania.

Natalia Dziurdzińska