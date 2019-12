Białoruś: Media: W styczniu wizyta Pompeo w Mińsku

W styczniu przyszłego roku Białoruś odwiedzi sekretarz stanu USA Mike Pompeo – podają białoruskie media, powołując się na amerykański dwumiesięcznik "Foreign Policy". Będzie to pierwsza wizyta szefa amerykańskiej dyplomacji w niepodległej Białorusi.

W sierpniu Mińsk odwiedził ówczesny doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton, a we wrześniu - podsekretarz ds. politycznych w Departamencie Stanu USA David Hale.

W czasie tej drugiej wizyty ogłoszono, że Waszyngton i Mińsk podjęły decyzję o przywróceniu ambasadorów w swoich placówkach.

Od 2008 roku ambasada USA w Mińsku funkcjonuje bez ambasadora. Doprowadzenie do odwołania ówczesnej ambasador i redukcji obsady placówki było odpowiedzią Mińska na sankcje USA. W marcu br. białoruskie władze zniosły ograniczenia dotyczące pracowników amerykańskiej ambasady, co przedstawiono jako krok na drodze do normalizacji stosunków.

Z Mińska Justyna Prus