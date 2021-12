Białoruś wprowadziła obowiązek plomb nawigacyjnych dla tirów z Polski

Wjeżdżające z Polski ciężarówki, które przewożą towary tranzytem przez terytorium Białorusi, muszą posiadać plomby nawigacyjne. O wprowadzeniu tego wymogu w środę poinformowały białoruskie media. Zmiany w przepisach weszły w życie 9 grudnia – podała Nasza Niwa.

Wprowadzone w 2020 r. śledzące plomby nawigacyjne, jak pisze Nasza Niwa, początkowo były montowane tylko na niektórych samochodach. Latem obowiązkowe plombowanie wprowadzono dla ciężarówek wjeżdżających z terytorium Litwy.

Obecnie cena plomby wynosi ok. 100 euro.

Media szacują, że jeśli obowiązek montowania plomb wprowadzony zostanie także na granicy z Ukrainą i Łotwą, to rocznie do białoruskiego budżetu może wpłynąć ok. 667 mln rubli (ok. 233 mln euro).

