Białoruś: Metropolita Paweł odwiedził rannych w mińskim szpitalu

Metropolita miński i zasławski Paweł odwiedził w poniedziałek jeden z mińskich szpitali gdzie są leczeni ranni podczas akcji protestów w Mińsku- poinformowała na stronie internetowej Białoruska Cerkiew Prawosławna.

Odwiedzając chorych Metropolita powiedział, że cerkiew modli się za ich jak najszybszy powrót do zdrowia. Wyraził też nadzieję na sprawiedliwe śledztwo w sprawie przestępstw popełnionych w trakcie niedawnych akcji protestacyjnych- głosi komunikat Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej.

Wśród pacjentów szpitala są uczestnicy manifestacji, przypadkowi przechodnie i aresztanci przywiezieni z mińskich aresztów ze śladami bicia i ciężkimi uszkodzeniami ciała."Poszkodowani ludzie otrzymali ciężkie fizyczne i psychiczne rany" - przypomina Białoruska Cerkiew Prawosławna. Metropolita Paweł przypomniał wszystkim, że cerkiew jest poza polityką i osądza każdą przemoc. W jej imieniu przekazał poszkodowanym pomoc humanitarną.

Według oficjalnych danych ministerstwa zdrowia Białorusi 158 uczestników demonstracji przebywa w szpitalach, trzy osoby są w stanie ciężkim. Ministerstwo Spraw Wewnetrznych twierdzi, że poszkodowanych i rannych jest ponad 100 funkcjonariuszy OMON-u i milicji.

Media Białoruskie informują, że rannych w stanie ciężkim jest co najmniej 15-tu. Lekarze z Mińska zwrócili się z petycją do władz państwowych o umożliwienie im dostępu do aresztowanych i węzionych,których jest około czterech tysięcy. Lekarze obawiają się,że są oni pozbawieni opieki medycznej.