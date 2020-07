Białoruś: Mieszkańcy Mińska w ponad kilometrowej kolejce do CKW

Mieszkańcy Mińska stoją w środę w ponad kilometrowej kolejce do Centralnej Komisji Wyborczej, by osobiście złożyć skargi w związku z niezarejestrowaniem w wyborach prezydenckich opozycyjnych kandydatów.

Reporterka internetowej gazety Nasza Niwa policzyła, że ok. godz. 18 (17 czasu polskiego) w kolejce stało co najmniej tysiąc osób. Większość z nich pozostała w kolejce, chociaż nie miała już szans na złożenie skargi przed zamknięciem urzędu (o godz. 19).

To jeszcze jedna z pokojowych form protestu wobec działań władz w czasie obecnej kampanii wyborczej.

We wtorek, jak podało niezależne centrum praw człowieka Wiasna, milicja w całym kraju zatrzymała ponad 300 osób spośród uczestników protestów przeciwko niezarejestrowaniu w wyborach kandydatur Wiktara Babaryki i Walera Capkały.

Wobec tego pierwszego toczy się sprawa karna o rzekome machinacje finansowe na dużą skalę, których miał się dopuszczać jako prezes Biełhazprambanku. Babaryka przebywa w areszcie.

We wtorek oddziały specjalne milicji i grupy mężczyzn w cywilu prowadziły zatrzymania, w tym często przypadkowych osób i z użyciem nieuzasadnionej - według aktywistów o obserwatorów - siły. W co najmniej kilku miejscach, gdzie ludzie próbowali przeciwstawiać się zatrzymaniom, doszło do przepychanek i bójek z funkcjonariuszami. Nagrania niektórych z tych sytuacji są dostępne w internecie.

W środę w Mińsku rozpoczęły się pierwsze procesy i orzeczono pierwsze kary za udział w nielegalnych akcjach i niepodporządkowanie się funkcjonariuszom milicji, w tym kary aresztu.

MSW poinformowało w środę o wszczęciu sprawy karnej z art. o organizacji i aktywnym udziale w działaniach zbiorowych, poważnie zaburzających porządek publiczny, a także - niepodporządkowaniu się legalnym żądaniom funkcjonariuszy organów spraw wewnętrznych. Według władz sześciu funkcjonariuszy odniosło obrażenia, z tego czterech trafiło do szpitala.

Do udziału w wyborach zostali we wtorek zarejestrowani: urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka oraz jeszcze cztery osoby - Swiatłana Cichanouska, Siarhiej Czeraczań, Hanna Kanapacka i Andrej Dzmitryjeu. Wybory prezydenckie odbędą się 9 sierpnia.

Według oświadczenia białoruskich obrońców praw człowieka z poniedziałku od początku kampanii wyborczej (8 maja) do 13 lipca zatrzymano na Białorusi z powodów politycznych co najmniej 703 osoby.

Wiktar Babaryka, bloger Siarhiej Cichanouski oraz jeszcze 22 osób zatrzymanych w czasie bieżącej kampanii zostali uznani za więźniów politycznych przez białoruskich obrońców praw człowieka.

Z Mińska Justyna Prus