Białoruś: Minister zdrowia: Do końca roku planujemy mieć 5 mln zaszczepionych

Białoruś do końca roku planuje mieć 5 mln osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi – zapowiedział w czwartek minister zdrowia Dzmitryj Piniewicz. Obecnie, jak podał, zaszczepionych przynajmniej jedną dawką jest ok. 2,9 mln Białorusinów.

"To pozwoli zatrzymać proces rozprzestrzeniania epidemii" - powiedział Piniewicz. Jak wskazał, obecnie "w obrocie" jest około miliona szczepionek.

Na Białorusi dostępne są rosyjski oraz białoruski (częściowo produkowany w tym kraju) Sputnik oraz chińska szczepionka VeroCell.

Białoruś nie zamierza pozyskiwać zachodnich preparatów, mówił kilka dni temu Alaksandr Łukaszenka.

Jego zdaniem do sprowadzenia próbowali wzywać opozycjoniści po to, by "mogli się zaszczepić, dostać paszport (certyfikat-PAP) i jechać na Zachód po instrukcje!".

Łukaszenka oświadczył, że używane na Białorusi preparaty z Rosji i z Chin są lepsze niż zachodnie szczepionki. Kraj ten, zgodnie z poleceniem Łukaszenki, do 2023 r. ma mieć swoją własną szczepionkę przeciwko koronawirusowi.

Według oficjalnych danych średnia dzienna liczba nowych zakażeń koronawirusem utrzymuje się na poziomie ok. 2 tys., a liczba przypadków śmiertelnych to nie więcej niż kilkanaście. Najprawdopodobniej dane te są znacznie zaniżone.

Na liczącej 9,5 mln mieszkańców Białorusi nie wprowadzano żadnych poważniejszych restrykcji ani lockdownu w żadnej fazie epidemii. Ostatnio na żądanie Alaksandra Łukaszenki władze wycofały się z obowiązku noszenia masek w miejscach publicznych.

Z Mińska Justyna Prus