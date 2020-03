Białoruś: Minister zdrowia: mamy wystarczającą liczbę respiratorów i łóżek szpitalnych

Białoruś posiada wystarczające środki do walki z epidemią koronawirusa – oświadczył w czwartek minister zdrowia Uładzimir Karanik.

"Respiratorów mamy ponad 2 tys. Oprócz tego jest jeszcze ok. 1,5 tys. aparatów do narkozy, których można używać w trybie podtrzymywania pracy płuc" - powiedział Karanik. Jak wyjaśnił, władze na Białorusi starają się zapobiec masowym zakażeniom, które doprowadziłyby do krytycznego dla systemu ochrony zdrowia wzrostu liczby zachorowań.

"O ile przypadki będą pojedyncze lub będą to nieduże grupy, to środków (do walki z wirusem) będzie więcej niż wystarczająco" - oznajmił. Zapewnił również, że Białoruś jest przygotowana na różne scenariusze rozwoju sytuacji i ma kilka planów działania na różne okoliczności. "Na razie realizujemy plan A, ale mamy również plany B, C i D" - dodał.

Karanik podkreślił, że jeśli chodzi o liczbę łóżek szpitalnych i lekarzy, sytuacja na Białorusi jest lepsza niż we Włoszech i w Niemczech.

Minister zdrowia oznajmił również, że na Białorusi nie będzie odgórnego zakazu organizacji imprez masowych, lecz w każdym przypadku decyzje będą podejmowane indywidualnie.

Na Białorusi oficjalnie potwierdzono jak dotąd 12 przypadków zakażenia Covid-19.

W czwartek ministerstwo zdrowia poinformowało o hospitalizacji w celu przeprowadzenia testów na koronawirusa grupy studentów Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego jako tzw. kontaktów drugiego stopnia, czyli osób mających pośredni kontakt z chorą osobą. Według mediów wirusa Covid-19 wykryto u jednego ze studentów uczelni.

Z Mińska Justyna Prus