Białoruś: Minister zdrowia: sytuacja z koronawirusem w Witebsku napięta, ale nie straszna

Sytuacja epidemiczna w Witebsku jest napięta, ale nie straszna – powiedział w środę minister zdrowia Białorusi Uładzimir Karanik. Infekcji jest tam więcej niż w innych regionach. Wcześniej potwierdzono zakażenie u 38 pracowników medycznych i poważne problemy ze sprzętem ochronnym.

"Sytuacja nie jest straszna, ale jest napięta. Podjęte zostały działania organizacyjne: przeprofilowano szpitale, by zapewnić większą liczbę miejsc, przygotowano odpowiednie punkty podtrzymania pracy płuc, przekazano dodatkowe lekarstwa" - powiedział Karanik podczas zorganizowanej w środę konferencji online.

Przyznał, że liczba zakażeń w Witebsku jest wyższa niż w innych ośrodkach obwodowych. "Wynika to z aktywnego przemieszczania się obywateli, w tym przez wschodnią granicę (z Rosją - PAP)" - dodał. Dodatkowo na sytuację nałożył się sezonowy wzrost liczby infekcji dróg oddechowych.

"Obecnie nie było jednak sytuacji, by z powodu przepełnienia szpitali komuś odmówiono hospitalizacji" - oświadczył minister Karanik i zapewnił, że nie przewiduje, by do takiej sytuacji miało dojść w przyszłości.

Wcześniej w środę telewizja Witebsk poinformowała, powołując się na lokalny sztab do walki z epidemią, że w regionie koronawirusem zakaziło się 38 pracowników służby zdrowia, w tym większość w samym Witebsku. Wśród zakażonych jest ordynator jednego ze szpitali.

Oficjalnie przyznano również, że w obwodzie witebskim "bardzo brakuje" środków ochrony osobistej dla personelu medycznego.

Minister zdrowia zapowiedział, że od przyszłego tygodnia przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego będą produkować dodatkowy 1 mln masek dziennie.

Na Białorusi od początku epidemii odnotowano 1066 zakażeń koronawirusem, z czego 205 w ciągu ostatniej doby, i ogółem 13 zgonów na Covid-19 - poinformowało wcześniej w środę ministerstwo zdrowia w Mińsku.

