Białoruś: Ministerstwo obrony: nie ma przeciwwskazań dla defilady 9 maja

Ministerstwo obrony Białorusi nie uważa, że sytuacja epidemiczna w kraju powinna być przyczyną odwołania defilady z okazji Dnia Zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej 9 maja. Taką opinię zawarto w odpowiedzi na petycję o odwołanie tej masowej uroczystości.

"Sytuacja epidemiczna na Białorusi, z którą mamy do czynienia w chwili obecnej, umożliwia siłom zbrojnym przeprowadzenie planowych przedsięwzięć w ramach przygotowania bojowego. Przygotowanie i przeprowadzenie parady wojskowej to element przygotowania bojowego wojsk" - napisał 16 kwietnia w odpowiedzi na petycję internetową minister obrony Wiktar Chrenin. O sprawie poinformowały w poniedziałek media niezależne.

Generał argumentuje, że w czasie prób przed defiladą żołnierze doskonalą swoje umiejętności, w tym kierowania i obsługiwania sprzętu wojskowego. Ponadto zapewnił, że w trakcie ćwiczeń podejmowane są odpowiedne działania antyepidemiczne i profilaktyczne.

Chrenin zauważył również, że dla Białorusi defilady wojskowe to "hołd dla heroizmu i wytrwałości narodu, bezinteresownej walki z faszystowskim najeźdźcą, bezprecedensowego dzieła tych, którzy podnosili republikę z ruin". Jest to również tradycja, która symbolizuje "gotowość narodu białoruskiego do obrony interesów narodowych".

Na portalu petitions.by zamieszczony został apel o odwołanie defilady, pod którym podpisało się, jak dotąd, ponad 7 tys. osób. Autorzy wskazują na to, że masowa impreza stanowi zagrożenie dla zdrowia obywateli, w tym dla jej uczestników, a pieniądze zaoszczędzone na jej organizacji można przeznaczyć na walkę z Covid-19 i remonty dróg (które w czasie defilad są niszczone przez ciężki sprzęt wojskowy).

W ciągu ostatniej doby na Białorusi zarejestrowano 457 infekcji Covid-19 i cztery zgony osób z koronawirusem. W sumie od początku epidemii potwierdzono zakażenie u 6264 osób - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia.

Z Mińska Justyna Prus