Białoruś: MSW: Dziennikarz Mażejka został zatrzymany w kraju, a nie w Rosji

MSW Białorusi twierdzi, że dziennikarz „Komsomolskiej Prawdy w Biełarusi” Hienadź Mażejka został zatrzymany na terytorium tego kraju, a nie w Rosji. Gazeta podała we wtorek, że jej reportera przewieziono do aresztu w Żodzinie pod Mińskiem.

Redakcja gazety poinformowała, że pomimo upłynięcia 72 godzin od zatrzymania, Mażejki nie tylko nie wypuszczono z aresztu, ale też nie postawiono mu oficjalnie zarzutów.

W poniedziałek przedstawiciel MSW przekonywał, że reporter został zatrzymany na Białorusi, dokąd cofnęli go Rosjanie w związku z tym, że był na terytorium tego kraju "osobą niepożądaną".

Białoruskie organy ścigania, jak podano, zatrzymały Mażejkę w ramach sprawy karnej wszczętej na podstawie artykułów dotyczących "podżegania do nienawiści" i "znieważenia przedstawiciela władzy".

Wcześniej pojawiły się informacje od rodziny dziennikarza i obrońców praw człowieka, że do zatrzymania mogło dojść 1 października w Moskwie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił w poniedziałek, że rosyjskie władze nie mają dokładnej wiedzy, gdzie zatrzymano Mażejkę. "Po prostu tego nie wiemy" - zapewniał. Wskazał również, że Mażejka jest obywatelem Białorusi, dlatego Moskwa nie może używać kanałów dyplomatycznych, by prosić o informacje i bronić jego interesów.

Pieskow mówił też, że rosyjskie władze przedstawiły Białorusi swoje stanowisko w sprawie zablokowania dostępu do portalu gazety i liczą na rozwiązanie sytuacji wokół białoruskiej redakcji "drogą dialogu". "Nie zgadzamy się z tym (z blokadą - PAP). I oczekujemy anulowania tych ograniczeń i zapewnienia możliwości swobodnej pracy naszego szanowanego tytułu na terytorium sojuszniczej Białorusi" - mówił Pieskow.

Ministerstwo informacji Białorusi podkreśliło we wtorek, że gazeta "Komsomolska Prawda w Biełarusi" jest zarejestrowana w tym kraju i jest "białoruskim medium".

Nazwiskiem Mażejki podpisany był artykuł, w którym znajoma zabitego w Mińsku informatyka Andreja Zelcera wyrażała się o nim pozytywnie. Media państwowe skrytykowały gazetę za tę publikację i wezwały do ukarania autorów. Następnego dnia jej strona internetowa została zablokowana.

Według władz i mediów państwowych doszło do zgładzenia "niebezpiecznego terrorysty".

Według informacji białoruskich struktur siłowych 28 września podczas szturmu jednego z mieszkań w Mińsku w ramach poszukiwania osób "związanych z terroryzmem" doszło do strzelaniny. Andrej Zelcer, pracownik firmy EPAM z sektora IT, miał wystrzelić do funkcjonariuszy w cywilu z broni myśliwskiej, a oni odpowiedzieli ogniem. Zginęły dwie osoby - Zelcer i funkcjonariusz Dzmitryj Fiedasiuk.

Ministerstwo informacji podało 29 września, że zablokowanie dostępu do portalu gazety było spowodowane przez opublikowanie materiału, zawierającego "informacje sprzyjające powstaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, polegających na sztucznym podsycaniu napięcia i konfrontacji między społeczeństwem i państwem".

W związku z "obraźliwymi komentarzami" w sprawie strzelaniny na Białorusi dochodzi do zatrzymań, przy czym sankcjonowane są najprawdopodobniej zarówno negatywne wypowiedzi o zabitym funkcjonariuszu Fiedasiuku, jak i pozytywne o informatyku Zelcerze.

W niedzielę wieczorem MSW Białorusi informowało o ustaleniu tożsamości ponad 200 autorów wpisów "w ciągu doby", m.in. dzięki botowi, na który obywatele przysyłają informacje.

Według obrońców praw człowieka w związku z publikacją komentarzy w internecie zatrzymano ponad 100 osób.

Z Mińska Justyna Prus