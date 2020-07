Białoruś: MSW: kolejne sprawy karne w związku z protestami z 14 lipca

W związku z protestami z 14 lipca w Mińsku wszczęto kolejne sprawy karne - za stawianie oporu funkcjonariuszom milicji i użycie wobec nich przemocy – poinformowało w czwartek w oświadczeniu białoruskie MSW. Zatrzymano cztery osoby.

Sprawy wszczęto z artykułów 363 i 364 kodeksu karnego. W związku ze sprawą zatrzymano czterech mężczyzn, trwają ustalenia w sprawie tożsamości innych osób. Według MSW na podstawie materiałów wideo ustalono, że doszło do "stosowania przemocy w stosunku do funkcjonariuszy OMON" (sił specjalnych milicji), którzy w efekcie odnieśli obrażenia. Niektórzy przebywają w szpitalu - poinformowano.

Według komunikatu śledczy mieli ustalić, że zatrzymani mężczyźni uczestniczyli w organizacji i przeprowadzeniu "zbiorowych działań, poważnie naruszających porządek publiczny". Mają oni w związku z tym status podejrzanych we wszczętej wcześniej (15 lipca) sprawie karnej z art. 342 kk. Według obrońców praw człowieka z centrum Wiasna jednym z zatrzymanych jest mieszkaniec Mińska Anton Szumau.

We wtorek Centralna Komisja Wyborcza odmówiła zarejestrowania w wyborach opozycyjnych kandydatów Wiktora Babaryki i Walera Capkały. Wobec Babaryki - byłego prezesa Biełhazprambanku - toczy się postępowanie karne o oszustwa finansowe.

Wieczorem we wtorek doszło do zatrzymań uczestników spontanicznego protestu. Tylko w Mińsku zatrzymano co najmniej 291 osób (dane Wiasny), wiele z nich - brutalnie. W co najmniej kilku miejscach, gdzie ludzie próbowali przeciwstawiać się zatrzymaniom, doszło do przepychanek i bójek z funkcjonariuszami. Nagrania niektórych z tych sytuacji są dostępne w internecie. Zatrzymywano również uczestników akcji w innych miejscowościach.

Milicja poinformowała w środę o wszczęciu śledztwa z artykułu o organizacji działań zbiorowych burzących porządek publiczny (art. 342 KK).

Wybory prezydenckie odbędą się 9 sierpnia. Do udziału w nich zostali we wtorek zarejestrowani urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka oraz jeszcze cztery osoby - Swiatłana Cichanouska, Siarhiej Czeraczań, Hanna Kanapacka i Andrej Dzmitryjeu.

Z Mińska Justyna Prus