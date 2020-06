Białoruś: MSW opublikowało kadry z rewizji w domu blogera Cichanouskiego

Wideo z rewizji w domu letniskowym blogera Siarhieja Cichanouskiego, na którym widać pliki skonfiskowanych pieniędzy, opublikowało białoruskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

"3 czerwca w czasie rewizji w domu letniskowym należącym do matki zatrzymanego S. Cichanouskiego (…) znaleziono radiostacje, dokumenty finansowe, pieczątki przedsiębiorcy, maszynkę do liczenia pieniędzy oraz same pieniądze - 900 tys. dol. USA" - poinformowało w komunikacie w czwartek białoruskie MSW.

Na swoim koncie w sieci Telegram służba prasowa resortu opublikowała także wideo z rewizji, na którym widać stół z plikami pieniędzy. Kobiecy głos zza kadru mówi: "pieniądze są moje; zarobił je syn i ja zarobiłam".

Wcześniej media, powołując się na współpracownika wideoblogera, podały informację o znalezieniu pieniędzy w czasie rewizji.

"W domu Cichanouskiego podczas trzeciego przeszukiwania znaleziono 900 tys. dol., podczas pierwszych rewizji tych pieniędzy nie znaleziono, najwyraźniej brygady śledczych były niedoświadczone" - napisał na Facebooku współpracownik aktywisty Alaksandr Kabanau, na którego powoływał się portal Nasza Niwa.

Żona Cichanouskiego Swiatłana, komentując sytuację w czwartek w rozmowie z Radiem Swaboda, zasugerowała, że pieniądze mogły zostać podrzucone. Słowa teściowej mogły, jej zdaniem, być efektem nerwów.

Cichanouski, popularny wideobloger, szef komitetu wyborczego swojej żony, jest uważany za nowego "lidera białoruskiej ulicy".W piątek podczas pikiety wyborczej w Grodnie i zbiórki podpisów dla Swiatłany Cichanouskiej, został zatrzymany, według obrońców praw człowieka - w wyniku prowokacji. Milicja zarzuciła mu atak na funkcjonariusza. Wszczęto sprawę karną. Zatrzymano także w następnych dniach ponad 30 aktywistów.

Wybory prezydenckie na Białorusi odbędą się 9 sierpnia. Obecnie potencjalni kandydaci zbierają podpisy poparcia. Warunkiem rejestracji kandydata jest uzyskanie 100 tys. podpisów. Zbieranie podpisów odbywa się w ściśle określonych miejscach. W sobotę władze Mińska uprzedziły, by nie mylić zbierania podpisów z masowymi akcjami.

Alaksandr Łukaszenka, który sprawuje urząd prezydenta od 1994 r., zamierza ubiegać się o szóstą kadencję.

Z Mińska Justyna Prus