Białoruś: MSW potwierdza: wizyta Pompeo na Białorusi 4 stycznia

Wizyta sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo planowana jest na 4 stycznia – potwierdził w poniedziałek agencji BiełTA rzecznik prasowy białoruskiego MSW Anatol Hłaz. Wcześniej o planowanym przyjeździe Pompeo pisał nieoficjalnie magazyn "Foreign Policy".

Wcześniej w poniedziałek Departament Stanu USA przekazał, że Pompeo na początku stycznia odwiedzi Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan i Cypr.

"Prowadzimy przygotowania do takiego spotkania razem ze stroną amerykańską. Wizyta Pompeo na Białorusi planowana jest na 4 stycznia" - powiedział Hłaz.

W ramach wizyty szefa amerykańskiej dyplomacji planowane są m.in. rozmowy z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką i ministrem spraw zagranicznych tego kraju Uładzimirem Makiejem. Omawiane będą relacje dwustronne i tematyka bezpieczeństwa w regionie.

O planowanej na styczeń wizycie sekretarza stanu 26 grudnia informowało nieoficjalnie "Foreign Policy".

Będzie to pierwsza wizyta sekretarza stanu USA na Białorusi od odzyskania przez nią niepodległości.

W sierpniu Mińsk odwiedził doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton, a we wrześniu - zastępca sekretarza stanu ds. politycznych David Hale. W czasie tej drugiej wizyty ogłoszono, że Waszyngton i Mińsk podjęły decyzję o przywróceniu ambasadorów w swoich placówkach.

Od 2008 r. ambasada USA w Mińsku funkcjonuje bez ambasadora. Doprowadzenie do odwołania ówczesnej ambasador i redukcji obsady placówki było odpowiedzią Mińska na sankcje USA. W marcu br. Białoruś zniosła ograniczenia dotyczące pracowników ambasady USA w Mińsku, co przedstawiono jako krok na drodze do normalizacji stosunków.

