Białoruś: MSW: udaremniono wjazd nawet 1000 „zagranicznych instruktorów” (aktualizacja)

Władze Białorusi udaremniły wjazd do kraju nawet tysiąca „zagranicznych instruktorów” dla uczestników akcji protestacyjnych – oświadczył w środę minister spraw wewnętrznych Białorusi Juryj Karajeu.

"Próbowało przeniknąć nawet 1000. Na szczęście dla nas, a dla nich niestety, znakomicie działa Państwowy Komitet Graniczny, który ich bardzo profesjonalnie odsiewa. I bezpośredniej obecności instruktorów nie odczuwamy. To są jednostkowe wypadki" - oznajmił minister.

Według niego radykalnie nastawieni protestujący przeważnie "uczą sami siebie w kanałach Telegramu i na czatach", a potem "próbują podejmować działania" wobec przedstawicieli struktur siłowych czy "sygnalizacji świetlnej". Karajeu nawiązał w ten sposób do twierdzeń Alaksandra Łukaszenki, że demonstranci przecięli przewody do sygnalizacji świetlnej w kilku miejscach Mińska.

"Na szczęście są to domorośli bandyci(…), których nie powiem, że łatwo i 100-procentowo, ale generalnie znajdujemy i neutralizujemy" - oświadczył Karajeu.

Nazwał przy tym takie osoby "początkującymi terrorystami".

Karajeu oświadczył też, że organy ochrony prawa mogą używać ostrej amunicji w razie dywersji, aktu terrorystycznego czy napaści na pracowników milicji. Człowiek, który się tego dopuszcza, "powinien zostać powstrzymany wszelkimi dostępnymi sposobami - od siły fizycznej po ostrą amunicję" - zaznaczył.

Według niego białoruscy funkcjonariusze byli dotąd gotowi tylko do humanitaryzmu. "To zakrawa na kiepski żart. Teraz sytuacja się zmieniła - trwa wojna. Trwa jawne i zuchwałe działanie, podsycane bezkarnością i brakiem strachu. A my się jeszcze wahamy" - oświadczył.

Dodał, że uważa za swoje zadanie przekazać każdemu milicjantowi, że jego życie, przyszłość jego dzieci i szczęście żony zależy od tego, "jak szybko i zdecydowanie wyciągnie broń, dochodząc do wniosku, że już go zabijają".

Zagroził też ostrzejszymi wyrokami osobom, które były wcześniej skazane i zostały amnestionowane, ale "nie zrozumiały łaski i miłosierdzia państwa".

Na Białorusi od 9 sierpnia trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich.

Małgorzata Wyrzykowska