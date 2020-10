Białoruś: MSW: w niedzielę na akcjach protestu zatrzymano 317 osób

Podczas niedzielnych akcji protestu na Białorusi zatrzymano 317 osób - poinformowało w poniedziałek MSW tego kraju. Jak podkreślono, zatrzymania przeprowadzono "za złamanie prawa dotyczącego masowych zgromadzeń".

Rzeczniczka resortu Wolha Czamadanawa zaznaczyła, że 258 zatrzymanych osób pozostanie w areszcie do czasu rozpatrzenia ich spraw w sądzie.

Według MSW w kraju tego dnia odbyło się 10 akcji protestu. "We wszystkich centrach obwodowych, poza stolicą, były one nieliczne (od 20 do 100 osób)" - dodała rzeczniczka.

"W Mińsku wobec nastawionych agresywnie obywateli, którzy naruszając prawo o ruchu drogowym wychodzili na jezdnię i blokowali ruch transportu, zastosowano armatki wodne" - przekazała. "W Witebsku w celu odparcia tłumu, który próbował odbić zatrzymanego, a w Grodnie w celu zatrzymania pijanego protestującego, który okazał nieposłuszeństwo wobec milicjantów, użyto gazu" - dodała.

MSW oszacowało, że w Mińsku protestowało 10 tys. osób. Agencja Intefax-Zapad pisała o ponad 100 tys. uczestników.

Cotygodniowe niedzielne manifestacje w Mińsku, gromadzące mimo represji tysiące osób, są częścią ruchu protestu przeciwko Alaksandrowi Łukaszence. Rozpoczęły się po wyborach szefa państwa z 9 sierpnia, w których według oficjalnych wyników zwyciężył Łukaszenka. Są one powszechnie uważane za sfałszowane.

Natalia Dziurdzińska