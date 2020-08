Białoruś: MSW: we wtorek na akcjach protestu zatrzymano 51 osób

Podczas akcji protestu we wtorek na Białorusi zatrzymano 51 osób - poinformowało w środę tamtejsze ministerstwo spraw wewnętrznych. Według szacunków resortu w opozycyjnych demonstracjach wzięło udział nie więcej niż 4,8 tys. osób.

Jak podano, najwięcej osób uczestniczyło w demonstracjach w Mińsku, Brześciu i Mołodecznie. Ogółem w kraju zatrzymano 51 osób biorących udział w akcjach protestu.

We wtorek co najmniej 2 tys. ludzi zebrało się na Placu Niepodległości w Mińsku, by uczcić 29. rocznicę deklaracji niepodległości, uchwalonej przez Radę Najwyższą sowieckiej Białorusi. Na tyle liczbę zgromadzonych oszacował portal Naviny.by. Portal Onliner.by. podał wieczorem, że manifestacja zakończyła się zatrzymaniami.

W tym samym czasie na placu przed Rynkiem Komarowskim w Mińsku manifestowali zwolennicy prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Jak przekazało MSW, "w wydarzeniach na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i spokoju wzięło udział nie mniej niż 16 750 osób". Dodano, że najwięcej osób uczestniczyło w tych akcjach w obwodzie brzeskim, grodzieńskim, mińskim i w stolicy Białorusi.