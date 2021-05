Białoruś: MSZ o locie Ryanair: działania strony białoruskiej zgodne z przepisami

Działania kompetentnych struktur białoruskich wobec lecącego z Aten do Wilna samolotu linii Ryanair, który w niedzielę lądował w Mińsku, były całkowicie zgodne z międzynarodowymi normami – oświadczyło w poniedziałek białoruskie MSZ. Resort zadeklarował „pełną przejrzystość” w wyjaśnianiu sytuacji.

"Nie ma żadnych wątpliwości, że działania naszych kompetentnych struktur były całkowicie zgodne z ustalonymi normami międzynarodowymi" - oświadczył rzecznik MSZ Anatol Hłaz.

Zapewnił, że "strona białoruska zawsze odpowiedzialnie podchodzi do ich przestrzegania", co jego zdaniem potwierdzają regulatorzy w sferze lotnictwa.

"Jestem przekonany, że w tej sytuacji jesteśmy w stanie zagwarantować pełną przejrzystość, jeśli to będzie konieczne - przyjąć ekspertów i przedstawić wszystkie materiały, aby wykluczyć insynuacje" - oświadczył Hłaz.

W niedzielę Białoruś poinformowała lecący nad jej terytorium z Aten do Wilna samolot Ryanair o zagrożeniu bombowym na pokładzie. Władze białoruskie poderwały myśliwiec MiG-29, co stało się powodem do oskarżeń o zmuszenie maszyny do lądowania. Po lądowaniu samolotu w Mińsku białoruskie władze zatrzymały podróżującego nim białoruskiego opozycjonistę i blogera Ramana Pratasiewicza oraz podróżującą z nim kobietę.

Działania Białorusi potępiło w niedzielę wiele państw, w tym Polska, zarzucając władzom w Mińsku złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, "terroryzm państwowy" i "porwanie samolotu", a także domagając się wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia i zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej.

Według białoruskiej opozycji cała sytuacja to operacja służb specjalnych, która miała na celu doprowadzenie do zatrzymania Pratasiewicza. Taką opinię wyraziła m.in. przebywająca na emigracji była kandydatka w wyborach prezydenckich Swiatłana Cichanouska. Inny opozycjonista Paweł Łatuszka oświadczył z kolei, że posiada informacje, iż "strona białoruska poprzez kontrolerów groziła zestrzeleniem samolotu, jeśli nie przeprowadzi on awaryjnego lądowania w Mińsku".

Hłaz argumentował w poniedziałek, że "zasady bezpieczeństwa lotniczego są absolutnym priorytetem". "W tej sytuacji działania załogi, odpowiadającej za życie pasażerów, były całkowicie uzasadnione. Na ten incydent należy patrzeć przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa, które było w pełni zapewnione przez wspólne wysiłki" - wskazał przedstawiciel MSZ.

Ocenił również, że "otwarcie wojownicze" oświadczenia ze strony wielu państw i struktur europejskich są pospieszne. "Dochodzi do zaostrzenia sytuacji i jej oczywistego upolitycznienia" - zaznaczył.

Hłaz zaapelował, by "pamiętać o zasadach bezpieczeństwa pasażerów, wszystko spokojnie przeanalizować i poczekać na wnioski kompetentnych ekspertów".

Z Mińska Justyna Prus