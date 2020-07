Białoruś: MSZ o wezwaniu ambasadorów Rosji i Ukrainy ws. bojowników grupy Wagnera

Ambasador Rosji został poproszony o wyjaśnienie celów pobytu bojowników rosyjskich na terenie Białorusi, a z Ukrainą umówiono się w sprawie wzmocnienia ochrony granic – poinformowało MSZ Białorusi po wizycie ambasadorów obu krajów w ministerstwie.

Dyplomaci zostali na czwartek rano "zaproszeni" do MSZ w związku z zatrzymaniem na terenie Białorusi ponad 30 bojowników rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej, tzw. grupy Wagnera.

"MSZ zwrócił się do ambasadora Rosji o dokładne wyjaśnienie celów i innych aspektów pobytu na terenie Białorusi obywateli Rosji, należących do tzw. grupy Wagnera" - poinformowała służba prasowa MSZ w czwartek.

Jak podano w komunikacie, "stronę rosyjską poinformowano o zatrzymaniu dzień wcześniej przez struktury siłowe na terytorium Białorusi grupy rosyjskich obywateli".

MSZ wskazało, że "wielu z nich ma potwierdzony udział w konfliktach zbrojnych".

Jak podano, ambasador Ukrainy został zaproszony do MSZ, ponieważ niektórzy z bojowników brali udział w działaniach zbrojnych w Donbasie, mają ukraińskie pochodzenie lub nawet obywatelstwo. Białoruś poprosiła stronę ukraińską o udzielenie wszelkich informacji, które "mogą być wykorzystane do wszechstronnej analizy sytuacji i przyczyn ich (bojowników) pobytu na Białorusi.

"Ze stroną ukraińską porozumiano się co do aktywizacji współpracy między służbami granicznymi i wzmocnienia reżimu granicznego, by nie dopuścić do destabilizacji sytuacji w obu krajach" - poinformowano.

W środę poinformowano w Mińsku, że bojownicy prywatnej firmy wojskowej znanej jako grupa Wagnera, obywatele Rosji, przeniknęli na terytorium Białorusi w celu zdestabilizowania sytuacji przed wyborami prezydenckimi. W nocy z wtorku na środę, jak podano, struktury siłowe zatrzymały 33 Rosjan, a ogółem bojowników miało być ponad 200.

Z Mińska Justyna Prus