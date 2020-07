Białoruś: MSZ odpowiada przedstawicielowi UE: nie należy grozić sankcjami

Nie należy dyktować władzom Białorusi, co i jak powinny robić, a także grozić sankcjami – oświadczył rzecznik białoruskiego MSZ w odpowiedzi na apel szefa przedstawicielstwa UE na Białorusi Dirka Schuebla o uwolnienie osób zatrzymanych z powodów politycznych.

"Białoruś nie jest może i krajem idealnej demokracji, ale na pewno od wielu lat jest krajem suwerennym. Dlatego jest dla nas bardzo dziwne, gdy przedstawiciel UE, stale deklarującej poparcie dla naszej niepodległości, zaczyna nagle występować w roli zarządcy z zewnątrz, określać winnych i niewinnych i dyktować, co i jak powinny robić władze Białorusi, a także grozić sankcjami" - oświadczył we wtorek rzecznik MSZ Białorusi Anatol Hłaz, komentując wcześniejszą wypowiedź Schuebla.

Unijny dyplomata powiedział w poniedziałek, że Bruksela jest zaniepokojona "sytuacją w dziedzinie praw człowieka i demokracji na Białorusi, zwłaszcza w kontekście wyborów prezydenckich".

Jak zaznaczył, UE oczekuje, że "ci, którzy zostali zatrzymani i umieszczeni w areszcie z powodów politycznych, zostaną niezwłocznie wypuszczeni, by wybory odbyły się bez problemów, w sposób obiektywny, by kandydatami zostali ci, którzy zdobyli więcej niż 100 tys. podpisów poparcia". Wskazał również, że OBWE oczekuje na zaproszenie do obserwacji wyborów.

W odpowiedzi Hłaz oświadczył: "tacy nauczyciele zazwyczaj szybko zapominają o swoich lekcjach, kiedy sprawa dotyczy zaprowadzenia porządku i przestrzegania prawa w ich własnych krajach". Społeczeństwo Białorusi, zapewnił rzecznik MSZ, "dokona wyboru samo bez podpowiedzi +życzliwych+ z zewnątrz".

"Ani UE, ani nikt inny z zewnątrz nie będzie określać przebiegu procesu wyborczego w naszym kraju" - powiedział Hłaz.

"Nie pozwolimy na naciski na nasz system sprawiedliwości, ochrony porządku i system wyborczy, a zwłaszcza na groźby, niezależnie od kogo" - dodał.

Jednocześnie podkreślił, że Białoruś "jest otwarta, i dowodzi tego w praktyce, na równoprawny i oparty na wzajemnym szacunku dialog z partnerami europejskimi".

"Jeśli chodzi o zaproszenie obserwatorów międzynarodowych, to Białoruś dobrze zna swoje zobowiązania w ramach OBWE. I to z tą organizacją, a nie z przedstawicielem UE na Białorusi prowadzimy stosowny dialog na dany temat. Podejmiemy decyzję o zaproszeniu obserwatorów w odpowiednim terminie, biorąc pod uwagę rozwój sytuacji epidemicznej w kraju i w regionie" - podsumował Hłaz.

Z Mińska Justyna Prus