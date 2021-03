Białoruś: Muzyk po 16 dniach głodówki: Pokazałem absurdalność systemu

Mój performance pokazał, w jakim absurdzie żyjemy – mówi PAP Igor Bancer, muzyk z Grodna, który właśnie został skazany na 1,5 roku przymusowych prac za „chuligaństwo”. W proteście przeciw procesowi, który uznaje za polityczny, Bancer nie jadł i nie pił przez ponad 2 tygodnie.

"Mój absurdalny happening pokazał absurdalność tego systemu i właśnie o to chodziło" - mówi PAP grodzieński muzyk, który za "wulgarny taniec" w stringach przed milicyjnym samochodem spędził pięć miesięcy w areszcie i został skazany na 1,5 roku ograniczenia wolności.

W proteście przeciwko politycznemu procesowi, 3 marca podjął suchą głodówkę, co doprowadziło go na skraj fizycznego wyczerpania.

"Dzisiaj czuję się bardzo źle i będę jednak musiał udać się do szpitala" - powiedział Bancer. Dzień wcześniej, gdy wyszedł na - jak mówi - "czasową wolność" po ogłoszeniu wyroku, nie zgodził się na hospitalizację, chociaż nalegali na to jego najbliżsi.

Przekonuje, że jego wrześniowy performance miał charakter artystyczno-polityczny. "To był performance i ci, którzy mnie znają, rozumieją to. Jednak może rzeczywiście, dla Białorusi jest jeszcze na takie artystyczne demonstracje zbyt wcześnie" - mówi Bancer, który jest muzykiem rockowym, dziennikarzem, aktywistą. Studiował w Polsce, działał w Związku Polaków w Grodnie.

Przypomina w rozmowie rosyjskiego artystę Piotra Pawleńskiego, który w geście protestu przybił swoje genitalia do bruku na Placu Czerwonym w Moskwie.

Jak tłumaczy, chciał "pokazać d... milicji" w geście sprzeciwu wobec tłumienia pokojowych protestów. "W czasie jednej rozmowy z przyjaciółmi ktoś powiedział: +ludzie idą pokojowo, a na nich wychodzi uzbrojony OMON, ci odwracają się d... i muszą uciekać+ Dlaczego ludzie nie mogą spokojnie i dumnie chodzić po ulicy, a mają chować się przed milicją?" - mówi Bancer.

Za "chuligaństwo" dostał w piątek wyrok 1,5 roku ograniczenia wolności ze skierowaniem do prac przymusowych. Na Białorusi taki wyrok potocznie nazywa się "chemią".

"To wywodzi się jeszcze z czasów sowieckich, kiedy ludzi często kierowano do prac przymusowych w szkodliwych warunkach, np. w zakładach chemicznych" - wyjaśnia Bancer.

Swoją wolność nazywa "umowną", bo po okresie apelacji, będzie musiał udać się do ośrodka wskazanego przez system penitencjarny. "Potem także będę ciągle +na haczyku+. Pod byle pretekstem przecież będą mogli mnie znowu za coś skazać". Nie będę wprawdzie w więzieniu, ale też - nie na wolności" - mówi.

O podjętej 3 marca głodówce mówi jako o geście protestu przeciwko politycznemu prześladowaniu. "Chcieli, żebym zgnił w więzieniu, to postanowiłem im pomóc. Przez cały czas namawiali mnie, żebym zaczął jeść lub pić, mówili - +nie dadzą ci tu umrzeć+" - opowiada.

"Dążyli do tego, żeby mnie zgnieść, rozdeptać" - dodaje. "Chcieli ze mnie zrobić debila, ale nie udało się" - mówi, nawiązując do ekspertyzy biegłych, którzy ocenili, że jest poczytalny. "Mam to na 10 stronach od ich własnych ekspertów - że nie jestem czubkiem!" - śmieje się.

Jak tłumaczy, nie spodziewał się ani realnego wyroku, ani blisko pół roku w areszcie. "Za happening? Myślałem, ok, tydzień, dwa aresztu za wykroczenia. Przez pierwszy miesiąc w areszcie przestudiowałem cały kodeks karny i tylko utwierdziłem się w tym, że to wszystko było bezprawne" - mówi muzyk.

"Z czasem zaczęło do mnie docierać, co się dzieje… Ludzie są wsadzani do więzienia na osiem, 10 lat - za nic. Babcie trafiają do aresztu za czytanie książek po białorusku. Facet, który nie żyje, bo zabił go wojskowy w cywilu, został uznany za winnego przemocy" - dodaje.

Początkowo prokurator twierdził, że Bancer był w chwili swojego "aktu" pijany, chociaż muzyk pryncypialnie nie sięga po alkohol od wielu lat. "Potem się wycofał, ale to jest taka praktyka: każdy z automatu jest +pod wpływem+. Bo przecież prezydent powiedział, że na protesty wychodzą +alkoholicy i prostytutki+" - mówi.

W głośnej sprawie śmiertelnego pobicia w Mińsku aktywisty Ramana Bandarenki również pojawiła się kwestia alkoholu. Władze od razu zrobiły z niego pijaka. Dziennikarka i lekarz, którzy potwierdzili, że był trzeźwy, stanęli przed sądem w procesie karnym.

Państwo prezydenta Alaksandra Łukaszenki, przekonuje, to państwo absurdu. "Inspiruje mnie Pomarańczowa Alternatywa, Monty Python, właśnie dlatego sięgnąłem po taki środek wyrazu" - wyjaśnia.

"Zrobili ze mnie gwiazdę, a każdy kolejny etap tej sprawy był jeszcze bardziej surrealistyczny niż poprzedni. Przez 1,5 godziny np. trwały debaty z milicjantem, rzekomo +poszkodowanym+, na temat tego, czy mógł zobaczyć moje genitalia zza kierownicy samochodu o trzeciej nad ranem. Potem jeszcze przez wiele godzin oglądaliśmy nagranie wideo w celu ustalenia tego istotnego faktu" - wspomina.

"Im bardziej będziemy pokazywać absurdalność tego systemu, tym szybciej to państwo upadnie" - jest przekonany Bancer.

Justyna Prus