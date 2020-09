Białoruś: Naczelny Naszej Niwy podejrzany o zniesławienie

Redaktor naczelny Naszej Niwy Jahor Marcinowicz został zatrzymany za publikację zniesławiającą wiceministra spraw wewnętrznych – poinformował Komitet Śledczy. Dziennikarz został zatrzymany w środę po rewizji w jego mieszkaniu, ma status podejrzanego.

"Z danych śledztwa wynika, że w połowie sierpnia na portalu Nasza Niwa ukazał się materiał, w którym świadomie podano nieprawdziwe informacje, godzące w honor i godność zastępcy ministra spraw wewnętrznych" - przekazał w czwartek Komitet Śledczy w komunikacie.

Wszczęto postępowanie karne z artykułu 188 KK Białorusi o zniesławienie, a jako podejrzany został zatrzymany redaktor naczelny Naszej Niwy.

W środę centrum praw człowieka Wiasna poinformowało o zatrzymaniu naczelnego tej internetowej gazety Jahora Marcinowicza. Dotyczy ono, jak podano, sprawy o zniesławienie w związku z publikacją wywiadu z Uładem Sakałouskim. 6 sierpnia didżeje Uład Sakałouski i Kirył Hałanau podczas zorganizowanego przez władze koncertu włączyli piosenkę "Chcemy zmian" legendarnej radzieckiej grupy Kino. Trafili do aresztu, a po wyjściu na wolność wyjechali na Litwę.

Sakałouski mówił potem Naszej Niwie, że w czasie pobytu w areszcie do jego celi wszedł "jakiś naczelnik" i dwukrotnie uderzył go, grożąc 10-letnim wyrokiem. W artykule jest informacja, że Sakałouski już po wyjściu z aresztu rozpoznał go na zdjęciach i miał to być Alaksandr Barsukou, wiceminister spraw wewnętrznych. Później, jak również pisała Nasza Niwa, didżej został wezwany do MSW i wycofał się ze swoich stwierdzeń.

Portal TUT.by przytacza wypowiedź adwokata Siarhieja Zikrackiego, który zauważył m.in., że z art. 188 można sądzić tylko w przypadku, gdy oskarżana osoba wiedziała wcześniej, że informacja jest nieprawdziwa. "Dziennikarz, który otrzymuje informację od swoich źródeł, nie może wiedzieć z całą pewnością, czy jego rozmówca mówi prawdę, czy nie" - powiedział prawnik.

Z Mińska Justyna Prus