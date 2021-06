Białoruś: Nasza Niwa: Więźniowie polityczni namawiani, by pisali prośby o ułaskawienie

Więźniom politycznym w kilku koloniach karnych proponowano, by pokajali się i napisali prośby o ułaskawienie w zamian za amnestię, która miałaby być ogłoszona 3 lipca, w Dzień Niepodległości Białorusi – napisał białoruskojęzyczny portal Nasza Niwa.

Niezależny portal powołał się na rodziny więźniów. Według Naszej Niwy informacje te dotyczą kolonii w Nowopołocku, Mohylewie i więzienia Wićba-3 pod Witebskiem.

W środę Nasza Niwa uzupełniła tę - jak dotąd przez nikogo nie potwierdzoną - informację o nowe doniesienia.

"O napisanie prośby o ułaskawienie proszone były również osoby, które w aresztach oczekują na proces" - twierdzi portal, znowu powołując się na anonimowych rozmówców.

Mieli o to prosić ludzie, którzy twierdzili, że są przedstawicielami Białoruskiego Czerwonego Krzyża. W samej organizacji informacji tej nie potwierdzono. "Nie mamy dostępu do więzień ani do więźniów. Okazujemy tylko pomoc humanitarną. Czerwony Krzyż może przekazać środki higieny, wodę, jedzenie, książki" - poinformowało biuro prasowe organizacji.

Nasza Niwa podejrzewa, że władze mogą rozważać amnestię z okazji obchodzonego na Białorusi 3 lipca święta państwowego - Dnia Niepodległości i w osobnym artykule przypomina, że podobna sytuacja miała miejsce po protestach w czasie wyborów w 2010 r.

Wtedy wyroki pozbawienia i ograniczenia wolności otrzymało ponad 30 osób i pod presją władz wiele z nich napisało stosowne prośby i zostało uwolnionych. Część więźniów uwolniono bez podpisania prośby.

Czwórka - Pawieł Siewiaryniec, Mykoła Statkiewicz, Zmicier Daszkiewicz i Eduard Łobau pozostało w więzieniach, bo odmówili "pokajania się".

Wówczas więźniów objęto amnestią m.in. pod presją Zachodu i w wyniku negocjacji z UE - Mińskowi zależało na normalizacji relacji. Obecnie, jak podkreśla Nasza Niwa, sytuacja jest inna niż w 2010 r., a w więzieniach i aresztach z powodów politycznych jest ponad 700 osób.

Do aresztów i więzień trafiło wiele osób, które nie zajmowały się wprost działalnością polityczną, represje mają bezprecedensową skalę zarówno pod względem liczby jak i wysokości kar.

Kilka dni temu nuncjusz apostolski Ante Jozić spotkał się w areszcie z Wolhą Załatar, matką piątki dzieci ze Żdanowicz.

Władze informowały, że postępowanie karne wobec Załatar jest związane z jej "aktywnym protestem", wskazując, że będąc administratorką czatu, organizowała "nielegalne zgromadzenia" w postaci "tzw. picia herbaty, spacerów i koncertów".

Formalne zarzuty, które usłyszała, to stworzenie organizacji ekstremistycznej lub zarządzanie nią. Z tego artykułu grozi kara ograniczenia wolności na okres do pięciu lat lub pozbawienie wolności na 3-7 lat.

Wolha Załatar ma pięcioro dzieci w wieku od czterech do 17 lat. W czasie ubiegłorocznych wyborów, które uznano za sfałszowane, była obserwatorką, potem - jako wolontariuszka - pracowała przy mińskim areszcie na ul. Akreścina.

"Podczas dwugodzinnego spotkania nuncjusz przekazał jej Biblię i modlitewnik" - informowała Nasza Niwa.

Z Mińska Justyna Prus