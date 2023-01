Białoruś: Niezależne media: kolejny transport z rosyjskimi żołnierzami przybył do Witebska

Kolejny eszelon z rosyjskim personelem wojskowym, liczący około 700-800 osób, został przerzucony w nocy z soboty na niedzielę na Białoruś - poinformował niezależny kanał Biełaruski Hajun, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

"Pociąg specjalny z 15 wagonami osobowymi przejechał przez stację Smoleńsk w kierunku Białorusi" - napisał Hajun na Telegramie i dodał, że pociąg na Białorusi dotarł na dworzec w Witebsku.

Poprzedni taki transport z ok. 800 osobami miał miejsce w nocy z czwartku na piątek i tym samym w ostatnich trzech dniach do Witebska mogło trafić co najmniej 1400-1600 rosyjskich żołnierzy.

"Dodatkowym potwierdzeniem tego faktu jest to, że wieczorem 6 stycznia żołnierze sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej byli widziani w różnych miejscach miasta, spacerując w kilkuosobowych grupach i odwiedzając sklepy" - wyjaśnia Hajun.