Białoruś: Obchody Dnia Wolności przeniesione do internetu z powodu koronawirusa

Dzień Wolności – najważniejsze święto w białoruskich kręgach niezależnych i narodowych - jest w tym roku obchodzone głównie w internecie ze względu na zagrożenie koronawirusem. 102 lata temu proklamowana została Białoruska Republika Ludowa.

"W tym roku po raz pierwszy od 30 lat na Białorusi, a na emigracji - od 70, obchody Dnia Woli (tj. Dnia Wolności - PAP) zostały odwołane. Z powodu zagrożenia koronawirusem" - napisała gazeta internetowa "Nasza Niwa".

Dzień Wolności, czyli rocznica powołania niepodległej Białoruskiej Republiki Ludowej w 1918 r., to święto obchodzone na Białorusi przez kręgi niezależne i opozycyjne.

W 1918 r. białoruskie środowiska narodowe próbowały wykorzystać zamęt w Rosji i utworzyć własne państwo na terenach okupowanych przez Niemcy. Choć BRL nie przetrwała jako państwo, to właśnie ona jest przez środowiska niezależne i opozycję uważana za początek białoruskiej państwowości.

Co roku 25 marca, w rocznicę proklamowania niepodległej BRL, środowiska opozycyjne i niezależne obchodzą Dzień Wolności, nieoficjalne święto niepodległości. Środowiska opozycyjne domagają się od władzy, by to 25 marca, a nie 3 lipca - data wyzwolenia Mińska spod okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej - był oficjalnym świętem niepodległości Białorusi.

Święto to nie jest obchodzone przez państwo, choć według komentatorów w ostatnich latach stosunek władz do BRL z otwarcie wrogiego stał się bardziej tolerancyjny.

"Gdyby nie było BRL, nie byłoby Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. I być może nie byłoby niepodległej Białorusi" - napisała "Nasza Niwa".

Początkowo kręgi opozycyjne planowały, jak co roku, zorganizować miting, jednak ze względu na zagrożenie koronawirusem zrezygnowano z tych planów.

O godz. 18 czasu mińskiego (o godz. 16 w Polsce) będzie można wziąć udział w internetowym mitingu Godny Dzień Wolności na stronie Hodna.by, a później w sieci odbędzie się koncert popularnego białoruskiego muzyka Lawona Wolskiego.

Białorusinów zachęcono, by umieszczali symbole narodowe na balkonach, w oknach czy na samochodach, składali życzenia swoim bliskim i organizowali prywatne obchody w kręgu najbliższych krewnych lub przyjaciół.

Z Mińska Justyna Prus