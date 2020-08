Białoruś: Obrońcy praw człowieka apelują o powstrzymanie się od przemocy podczas protestów

Wzywamy wszystkie strony do powstrzymania się od przemocy podczas możliwych protestów – napisali w sobotę we wspólnym apelu obrońcy praw człowieka z Białorusi. Do struktur siłowych zaapelowano o niedopuszczenie do powtórki z brutalnego rozpędzenia protestu w 2010 r.

"W związku z możliwymi akcjami protestu w najbliższych dniach w miastach Białorusi my, przedstawiciele organizacji obrony praw człowieka, zwracamy się do władz, struktur siłowych, do kandydatów na prezydenta, do obywateli i wzywamy do wstrzemięźliwości i niestosowania przemocy" - napisali aktywiści różnych organizacji, w tym centrum Wiasna, Komitetu Helsińskiego, białoruskiego PEN-Clubu i innych.

Apel został opublikowany w sobotę na stronie internetowej centrum ochrony praw człowieka Wiasna.

Działacze przypominają, że wolność zgromadzeń, obok prawa do udziału w rządzeniu państwem, jest jednym z praw człowieka, gwarantowanym przez konstytucję Białorusi i jej międzynarodowe zobowiązania.

"Państwo i jego struktury mają obowiązek zapewnienia obywatelom realizacji prawa do pokojowych zgromadzeń, w tym akcji protestu" - napisano. Podkreślono, że chodzi właśnie o pokojowe zgromadzenia.

W związku z tym aktywiści zaapelowali także do organizatorów i uczestników akcji protestu, by swoje opinie wyrażali wyłącznie w sposób pokojowy i nie stosowali przemocy ani wobec funkcjonariuszy, ani wobec innych obywateli.

"Struktury ochrony porządku nie powinny dopuścić do sytuacji podobnej do 19 grudnia 2010 r.: wtedy nielegalne działania poszczególnych uczestników pokojowego zgromadzenia, które nie zostały w porę przerwane przez struktury bezpieczeństwa, doprowadziły do nieproporcjonalnych działań funkcjonariuszy milicji i rozpędzenia całego pokojowego zgromadzenia, do zastosowania siły fizycznej i środków specjalnych, do masowych aresztowań" - wskazano w apelu.

Aktywiści przypomnieli jedną z zasad OBWE, że "nie powinno się rozpędzać całego zgromadzenia wtedy, gdy dochodzi do przemocy ze strony niewielkiej grupy uczestników" lub gdy do tłumu przenikają prowokatorzy.

"Wzywamy, by nie zatrzymywać ludzi tylko za to, że biorą udział w pokojowym zgromadzeniu" - napisali aktywiści, apelując, by "wszystkie kwestie sporne rozwiązywać tylko poprzez dialog i negocjacje".

Z Mińska Justyna Prus