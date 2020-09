Białoruś: Ona jest jak pociąg – Weranika Capkała o Maszy Kalesnikawej

Masza jest jak pociąg, którego nie da się zatrzymać – tak Maryję Kalesnikawą opisuje w rozmowie z PAP Weranika Capkała, która współpracowała z nią i Swiatłaną Cichanouską w kampanii wyborczej. Wspólnie występowały na mitingach, które gromadziły dziesiątki tysięcy ludzi.

"Ma niesamowitą energię i determinację, ciągle gdzieś biegnie i ma nowe pomysły" - dodaje.

Kalesnikawa - która kierowała sztabem niedoszłego kandydata w wyborach prezydenckich Wiktara Babaryki, a następnie wspierała Cichanouską - została aresztowana na Białorusi. Władze twierdzą, że jako członkini prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej dążyła do "przejęcia władzy". Obrońcy praw człowieka na Białorusi uważają sprawę za sfingowaną i uznali ją za więźnia sumienia.

Białoruskie służby próbowały wyrzucić ją z kraju, wywożąc na granicę, jednak Kalesnikawa - jak twierdzą jej współpracownicy - podarła paszport i przez okno wydostała się z samochodu. Od razu została zatrzymana.

"To jest cała Masza! - tak pomyślałam, gdy ta informacja się potwierdziła. Zdecydowana, odważna, silna - ona właśnie taka jest" - mówi Capkała.

Jej zdaniem Kalesnikawa jest bohaterką, ponieważ "zrobiła wszystko, żeby nie dać się wyrzucić z kraju, wiedząc, że wrócić może tylko do więzienia".

"Ona od samego początku mówiła, że nie wyjedzie z Białorusi, bo wielu jej przyjaciół poszło za nią do sztabu Wiktara Babaryki. Wielu z tego powodu ucierpiało, trafiło do aresztu. Przede wszystkim nie chciała wyjechać, ponieważ do więzienia trafił Wiktar Babaryka" - wspomina rozmówczyni PAP.

Jak mówi, od początku zdawały sobie sprawę, że "na Białorusi nie możesz być na wolności, jeśli jesteś w stanie pociągnąć za sobą ludzi". "(Prezydent) Alaksandr Łukaszenka robi wszystko, żeby izolować liderów. Wsadza ich do aresztu, robi im sprawy karne, a od tego roku ma innowację - siłą wywozi na granicę i wyrzuca poza granice kraju" - ocenia.

Weranika Capkała i Maryja Kalesnikawa połączyły siły ze Swiatłaną Cichanouską w połowie lipca, gdy stało się jasne, że do wyborów nie zostali dopuszczeni ani mąż Cichanouskiej, Siarhiej, ani Waler Capkała, ani siedzący w areszcie Babaryka. Wtedy powstało żeńskie trio, które zaskoczyło całą Białoruś, a najbardziej chyba Łukaszenkę.

Na wiece tłumaczki i gospodyni domowej zaczęły przychodzić najpierw tysiące, a następnie dziesiątki tysięcy ludzi i szybko stało się jasne, że kalkulacje władz się nie spełniły i Cichanouska wyrasta na poważną rywalkę.

"Wszystkie trzy jesteśmy bardzo różne - pod względem charakteru, temperamentu, doświadczenia życiowego, ale czułyśmy się sobie bliskie jak siostry - trojaczki" - mówi Capkała. Jak mówi, czuły wtedy, że swoimi działaniami przybliżają przemiany na Białorusi.

"Kilka dni temu oglądałam nasze zdjęcia z tego okresu i płakałam, bo uświadomiłam sobie, że był to piękny okres w moim życiu" - dodaje. "Zadzwoniłam do Maszy i mówię: mam tyle twoich zdjęć, już wiem, co będę ci dawać na urodziny" - mówi Capkała.

"Masza jest bardzo silna. Wszystkie jesteśmy, bo ten czas wspólnej pracy to było wielkie wyzwanie w sensie fizycznym i emocjonalnym. Cały dzień w samochodzie, po trzy mitingi dziennie, niesamowita energia tysięcy ludzi, którzy jednocześnie na ciebie patrzą" - opowiada.

"Bardzo mi brakuje ich obu, brakuje mi Białorusi, chciałabym być w domu, razem z innymi Białorusinami" - mówi Capkała, która ze względu na obawy o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, wyjechała z Białorusi jeszcze przed wyborami, które odbyły się 9 sierpnia.

"Ja i Waler będziemy walczyć o nią i o wszystkich więźniów politycznych. Ja osobiście zamierzam o nią walczyć" - mówi o Kalesnikawej.

Kalesnikawa jest podejrzana o "wezwania do przejęcia władzy" w ramach postępowania, które Komitet Śledczy wszczął wobec Rady Koordynacyjnej. Za przestępstwa z artykułu 361.3 kk Białorusi (mówiącego m.in. o publicznych wezwaniach do przejęcia władzy lub działań na szkodę bezpieczeństwa państwa z wykorzystaniem mediów i internetu) grozi kara pozbawienia wolności od dwóch do pięciu lat.

Justyna Prus