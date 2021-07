Białoruś: Oskarżony Mikoła Dziadok podczas procesu oświadczył, że był bity przez funkcjonariuszy

Mikoła Dziadok, białoruski anarchista, uznany przez aktywistów praw człowieka za więźnia politycznego oświadczył podczas swojego procesu, że był bity przez funkcjonariuszy podczas zatrzymania i w czasie przesłuchań.

Dziadok został zatrzymany przez funkcjonariuszy Głównego Departamentu ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją (HUBAZiK) białoruskiego MSW.

Jest oskarżany m.in. o udział w nielegalnym zgromadzeniu, wzywanie do protestów i nielegalnych działań związanych z materiałami łatwopalnymi. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

W sądzie w trakcie długiego wystąpienia Dziadok dokładnie zrelacjonował swoje zatrzymanie, a także późniejsze przesłuchania w siedzibie HUBAZiK, w czasie których stosowano wobec niego przemoc fizyczną i psychiczną. Odniósł się również do wszystkich zarzutów, nie przyznając się do winy.

Jego adwokat zaprezentował w sądzie materiały ekspertyzy medycznej, sporządzonej na podstawie obdukcji wykonanej dziewięć dni po zatrzymaniu. Wynika z niej, że na ciele Dziadoka były liczne obrażenia: na twarzy, klatce piersiowej, tułowiu, pośladkach - w tym sińce, (największy wielkości 18 na 26 cm) i obtarcia.

Dziadok mówił np., że funkcjonariusze zmusili go do ujawnienia haseł do komputera i telefonu, "dusząc poduszką". Później, również siłą i groźbami oraz przy użyciu gazu pieprzowego, miał być zmuszony do nagrania, w którym przyznaje się do organizowania zamachów. Według jego zeznań, funkcjonariusze grozili, że "będą oddawać na niego mocz i odwiozą na gestapo".

Treść sądowego wystąpienia Dziadoka przytacza centrum praw człowieka Wiasna. Białoruscy obrońcy praw człowieka uznali go za więźnia politycznego.