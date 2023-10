Białoruś: Polscy dyplomaci odwiedzają polskie cmentarze wojskowe i miejsca pamięci narodowej

Z okazji Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Niepodległości polscy dyplomaci odwiedzają polskie miejsca pamięci i cmentarze wojskowe w różnych regionach Białorusi – przekazała w rozmowie z PAP ambasada RP w Mińsku.

"Jak co roku przed Zaduszkami i Świętem Niepodległości 11 listopada odwiedzamy polskie cmentarze wojskowe i miejsca pamięci narodowej" - poinformował PAP chargé d'affaires RP na Białorusi Marcin Wojciechowski.

W tym roku ambasada zaplanowała dziewięć tras na terenie Mińskiego Okręgu Konsularnego. Swoje objazdy organizują też Konsulaty Generalne RP w Brześciu i Grodnie.

We wtorek polscy dyplomaci odwiedzili Stołpce, Nowy Świerżeń, Nieśwież i Użankę. Druga grupa pojechała na północ Białorusi, w okolice Głębokiego, Brasławia, Mior i Widz. W miniony weekend dyplomaci porządkowali groby w Puszczy Nalibockiej.

Wojciechowski podkreślił, że "wyjazdy te są też okazją do spotkań z polską mniejszością i duchowieństwem". "Staramy się podtrzymywać kontakt z tymi, którzy dbają o polskie miejsca pamięci na co dzień i podziękować im za to" - powiedział dyplomata.

Każdy polski cmentarz, czy miejsce pamięci na Białorusi ma swoją historię i specyfikę. Niektóre znajdują się w miejscowościach, inne na odludziu. Jedne miejsca pamięci pozostają zadbane i uporządkowane, innym grozi zapomnienie.

Pracownicy polskich placówek dyplomatycznych na Białorusi kilka razy do roku - przy okazji świąt narodowych i ważnych rocznic - starają się odwiedzać miejsca pamięci oraz związane z polską historią.