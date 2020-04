Białoruś: Polska pomoc ze środkami do walki z Covid-19 trafiła na Białoruś

Pomoc humanitarna z Polski, przeznaczona do walki z epidemią koronawirusa, dotarła w piątek na Grodzieńszczyznę i do Mińska. Transport antyseptyków, masek i lekarstw przywiozła do białoruskiej stolicy Państwowa Straż Pożarna.

"Prawdziwych przyjaciół poznaje się w obliczu trudności" - oświadczył podczas przekazania pomocy humanitarnej stronie białoruskiej ambasador RP na Białorusi Artur Michalski.

Dyplomata podkreślił, że w trudnej sytuacji Polska dzieli się z sąsiadem tym, czym może. "Stoimy w obliczu tego samego nieszczęścia, dlatego powinniśmy sobie pomagać" - powiedział Michalski. "W niełatwych czasach liczy się solidarność" - dodał.

Wiceminister zdrowia Białorusi Barys Andrasiuk podziękował stronie polskiej za przekazanie pomocy. "To rzeczywiście dobrosąsiedzki gest i przykład solidarności" - podkreślił. Zapewnił, że pomoc trafi bezpośrednio do placówek, które najbardziej jej potrzebują.

"Nasz konwój składa się łącznie z sześciu samochodów, w tym pięciu ciężarówek. Przywieźliśmy płyny do dezynfekcji, leki i maseczki ochronne" - powiedział PAP kapitan Jakub Siczek z PSP, który odpowiadał za transport pomocy humanitarnej. Polski konwój przemieszczał się po terytorium Białorusi w asyście milicji.

Ładunek przekazany na Białoruś zawierał w sumie 80 tys. litrów płynów antyseptycznych i dezynfekcyjnych, 100 tys. masek chirurgicznych i lekarstwa - poinformowała ambasada RP w Mińsku.

"Współpraca ze stroną białoruską przebiegła bardzo dobrze i sprawnie - szybka kontrola na granicy, żadnych problemów, dziękujemy, że udało nam się tak szybko dotrzeć do Mińska" - dodał. Transport wyruszył z Warszawy w czwartek po południu. W piątek rano część pomocy przekazano do Grodna i na Grodzieńszczyznę, gdzie mieszka najwięcej białoruskich Polaków.

Jak przekazał w Warszawie szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, część darów i pomocy, w uzgodnieniu ze stroną białoruską, trafi do szpitala w Woronowie i dwóch szpitali w obwodzie grodzieńskim. "Wesprzemy naszych rodaków za wschodnią granicą ponad 7 tys. litrów płynów dezynfekcyjnych i 25 tys. maseczek medycznych" - powiedział Dworczyk.

Przekazanie Białorusi pomocy humanitarnej to odpowiedź polskiego rządu na prośbę tamtejszych władz, przekazaną przez ambasadę w Warszawie. Darczyńcami pomocy są spółki Skarbu Państwa i ministerstwo zdrowia, a w jej przekazaniu pośredniczyła Fundacja Solidarności Międzynarodowej.

Ambasador Michalski poinformował, że "Polska cały czas rozmawia z Białorusią o sytuacji i potrzebach" i będzie się starać kontynuować wsparcie dla tego kraju.

"Epidemie nie znają granic, dlatego szczególne znaczenia w tym trudnym czasie nabiera sąsiedzka solidarność" - oświadczył wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz podczas przekazania pomocy w Warszawie.

"Udzielając wsparcia Republice Białorusi w walce z pandemią wirusa COVID-19, Polska daje wyraz sąsiedzkiej solidarności i realizuje w ten sposób zobowiązania wynikające z +Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy+ podpisanego w 1992 r." - poinformowała polska placówka w komunikacie.

Z Mińska Justyna Prus