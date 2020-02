Białoruś: Pompeo: USA nie stawiają Białorusi przed wyborem pomiędzy Wschodem a Zachodem

USA nie proszą Białorusi o wybór pomiędzy Wschodem a Zachodem – powiedział sekretarz stanu USA Mike Pompeo, który rozpoczął w sobotę wizytę w Mińsku. Zaznaczył, że USA są zaniepokojone kwestią przestrzegania praw człowieka na Białorusi.

"Rozumiemy, że jesteście sąsiadami i że łączy was długa (wspólna-PAP) historia z Rosją, ale nie mówimy o wyborze między nami i nimi - mówimy o stosunkach dyplomatycznych" - oświadczył Pompeo przed rozpoczęciem rozmów z Alaksandrem Łukaszenką za zamkniętymi drzwiami. Dodał, że wkrótce zostanie nominowany ambasador USA w Mińsku.

Szef amerykańskiego MSZ podkreślił, że Stanom Zjednoczonym zależy na tym, by na Białorusi były przestrzegane prawa człowieka i prawa obywatelskie. "Jesteśmy zaniepokojeni tą sprawą i będziemy działać na rzecz zmian, by prawa człowieka były respektowane" - powiedział sekretarz stanu USA.

Od 2008 roku ambasada USA w Mińsku funkcjonuje bez ambasadora. Doprowadzenie do odwołania ówczesnej ambasador i redukcji obsady placówki było odpowiedzią Białorusi na sankcje nałożone na Mińsk przez USA.

17 września 2019 r. podczas spotkania z prezydentem Białorusi zastępca amerykańskiego sekretarza stanu ds. politycznych David Hale zapowiedział, że kraje "wymienią się ambasadorami po tak długim okresie bez ambasadorów".

Prezydent Alaksandr Łukaszenka zapewnił, rozpoczynając spotkanie, że Białoruś "jest gotowa działać na rzecz stabilności i pokoju w regionie". Dziękując Pompeo za to, że przyjechał do Mińska, by zobaczyć, "co to za kraj, naród, co za dyktatura i ile tu jest demokracji", zażartował: "U nas jest taka dyktatura, że wszyscy w weekend odpoczywają, a ja - pracuję".

Z Mińska Justyna Prus