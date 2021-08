Białoruś: Postępowanie przeciwko partnerce Witala Szyszoua, którego znaleziono powieszonego w Kijowie

Komitet Śledczy Białorusi (SK) wszczął sprawę karną wobec Bażeny Żołudź, partnerki Witala Szyszoua, którego powieszono ciało znaleziono w parku w Kijowie. Mężczyzna kierował tamtejszym Białoruskim Domem, pomagał osobom, które wyjechały z kraju, w tym z powodu sytuacji politycznej.

"W sierpniu 2021 r. podejrzana, znajdując się przed ambasadą Białorusi na Ukrainie, wzywała do zamieszek i użycia przemocy, do zbrojnego oporu wobec władz, tzn. do działań przeciwko bezpieczeństwu narodowemu Białorusi" - podano w komunikacie SK we wtorek.

Jak wskazano, w internecie dostępne jest wideo, na którym widać, jak kobieta wykonuje wspomniane działania. Żołudź jest podejrzana z artykułu kodeksu karnego dotyczącego wezwań do działań na szkodę bezpieczeństwa kraju.

Żołudź przebywa w Kijowie. To partnerka Witala Szyszoua, szefa Białoruskiego Domu na Ukrainie. Jego ciało znaleziono powieszone w kijowskim parku 3 sierpnia. Śledztwo prowadzą ukraińskie organy ścigania.

"Rozumiem, że chodzi o moje wystąpienie przed ambasadą Białorusi (po śmierci Szyszoua -PAP). Powiedziałam wtedy, że starczy już kwiatów (pokojowych protestów - PAP), a trzeba chwycić za widły" - skomentowała informację o postępowaniu Żołudź w mediach. Według niej za śmierć Szyszoua, który wyjechał z kraju z powodów politycznych, stoją białoruskie służby.

Ukraińska policja, jak dotąd, nie wskazywała na możliwość takiego scenariusza, jednak wiadomo, że badana jest również wersja zabójstwa.

Powieszone ciało 26-letniego szefa Białoruskiego Domu na Ukrainie znaleziono w jednym z kijowskich parków. Ukraińska policja przekazała, że jako dwie główne potencjalne przyczyny śmierci Białorusina śledczy badają samobójstwo i zabójstwo upozorowane na samobójstwo. Na jego ciele były zadrapania świadczące - według ekspertów - o upadku. Szef ukraińskiej policji Ihor Kłymenko powiedział, że nie ma informacji o tym, by aktywista był śledzony przed śmiercią. Szyszou nie zwracał się też w tej sprawie do policji - dodał. Bliscy Szyszoua deklarują, że nie wierzą w to, że odebrał sobie życie.

