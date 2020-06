Białoruś: Prawie 900 nowych infekcji Sars-CoV-2 w ciągu doby i sześć zgonów

Prawie 900 nowych infekcji Sars-CoV-2 zarejestrowano na Białorusi w ciągu ostatniej doby, sześć kolejnych osób zmarło z powodu koronawirusa – wynika z piątkowego komunikatu ministerstwa zdrowia tego kraju.

Liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła na Białorusi do 46 868 - poinformował resort zdrowia. Oznacza to, że dobowy przyrost, który wyniósł 887 przypadków, utrzymuje się na podobnym poziomie od ponad tygodnia. Przez większą część maja codziennie przybywało ponad 900 nowych zarażonych osób.

Trzeci dzień z rzędu przyrost infekcji jest natomiast mniejszy niż liczba osób uznawanych za wyleczone. Z czwartku na piątek były to 904 osoby. W sumie ozdrowieńców jest już w całym kraju 22 066.

Ogólna liczba zmarłych z powodu koronawirusa wynosi według oficjalnych danych 259. Przeprowadzono w sumie 597 tys. testów, w tym w ciągu minionej doby - 11 948.

Białorusini zastanawiają się, kiedy będą mogli wyjechać za granicę. Wielu rozmówców PAP obawia się, że może to być utrudnione ze względu na to, że w kraju nie było odgórnie zarządzonej kwarantanny.

Portal TUT.by informuje tymczasem, że w państwowym Republikańskim Ośrodku Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego można będzie odpłatnie wykonać test, by udać się do krajów, wymagających zaświadczenia o tym, że nie jest się zakażonym. Wykonać test za równowartość ok. 20 dolarów można po okazaniu dokumentu podróży, specjalnego oświadczenia oraz dwóch kopii dowodu osobistego.

Z Mińska Justyna Prus