Białoruś: Prawnik Babaryki, którego wypuszczono z aresztu za kaucją, opuścił kraj

Adwokat Ilja Salej, współpracownik sztabu Wiktara Babaryki, który był oskarżony w sprawie karnej i przebywał w areszcie domowym, a następnie na wolności za poręczeniem majątkowym, opuścił Białoruś. W internecie opublikował zdjęcie z Warszawy.

"Byłem zmuszony podjąć decyzję o tymczasowym opuszczeniu Białorusi" - podał portal Naviny.by, cytując wpis Saleja w sieciach społecznościowych.

Jak wyjaśnił, jego decyzja była związana ze skazaniem na 14 lat więzienia Wiktara Babaryki oraz procesem, który toczy się wobec jego współpracowników Maryi Kalesnikawej i Maksima Znaka. Salej jest oskarżony w tej samej sprawie karnej, związanej z działalnością Rady Koordynacyjnej, powołanej przez otoczenie Swiatłany Cichanouskiej.

29-letni prawnik, który współpracował ze sztabem Babaryki, a później - kandydatki w wyborach Cichanouskiej, został zatrzymany we wrześniu ub. roku. Początkowo przebywał w areszcie, potem - areszcie domowym. Następnie środek zapobiegawczy zmieniono mu na poręczenie majątkowe.

Salej został oskarżony z art. dotyczącego wezwań do działań grożących bezpieczeństwu kraju, co zagrożene jest karą od dwóch do siedmiu lat więzienia.

Z Mińska Justyna Prus