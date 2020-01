Białoruś: Prezydent: Rosja chce, byśmy kupowali ropę po cenach wyższych niż światowa

Rosja chce, by Białoruś płaciła za ropę więcej niż wynosi cena światowa - oświadczył w czwartek prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, cytowany przez agencję BiełTA.

"Dlaczego do tej pory z prezydentem Rosji (Władimirem Putinem) nie dogadaliśmy się w sprawie ropy? Bo Rosja chce, żebyśmy kupili od nich ropę po cenach wyższych od (ceny) światowej. Kto to widział?" - mówił Łukaszenka.

"Dlatego zrezygnowałem z takiej ropy i powiedziałem wprost: jeśli nie będzie dostaw po światowej cenie z Rosji, znajdziemy tę ropę w innym miejscu. I tak robimy. I znaleźliśmy" - dodał.

Jego zdaniem rosyjski koncern Gazprom zarabia na Białorusi "trzy razy więcej niż w Niemczech". "Czy to normalne? Nienormalne" - ocenił.

31 grudnia władze w Mińsku i Moskwie poinformowały, że nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie warunków dostaw ropy na Białoruś. Ambasador Białorusi i prezes Gazpromu podpisali wtedy protokół w sprawie cen gazu dla Białorusi na styczeń i luty 2020 r. Negocjacje na temat dostaw surowców rosyjskich na Białoruś toczyły się od wielu miesięcy i przebiegały w napiętej atmosferze, ponieważ kontrakty dotyczące ropy i gazu obowiązywały tylko do końca roku.

W ubiegły piątek koncern Biełnaftachim przekazał, że Rosja wstrzymała od 1 stycznia dostawy ropy na Białoruś rurociągiem Przyjaźń. W sobotę wiceprezes Biełnaftachimu Uładzimir Sizau przekazał, że wznowiono dostawy ropy do białoruskich rafinerii.

Warunki dostaw surowców są jedną z najtrudniejszych kwestii podczas prowadzonych obecnie przez Mińsk i Moskwę negocjacji na temat tzw. pogłębionej integracji w ramach państwa związkowego. Według części ekspertów Rosja naciska w kluczowych dla Mińska sprawach naftowo-gazowych, by skłonić go do ustępstw w innych dziedzinach. Program pogłębionej integracji w ramach państwa związkowego przewiduje m.in. podpisanie 31 map drogowych, dotyczących ujednolicenia norm w różnych sektorach obu państw.