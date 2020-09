Białoruś: Prokurator generalny: żaden uczestnik protestów nie pozostanie bezkarny

Żaden organizator i uczestnik nielegalnych akcji nie uniknie odpowiedzialności – zapowiedział w czwartek prokurator generalny Białorusi Andrej Szwied.

"Wszyscy winni zostaną wcześniej czy później ukarani" - zapowiedział Szwied, cytowany przez agencję BiełTA.

"Ani jeden bloger, ani jedna osoba, która popełniła przestępstwo nie tylko na nielegalnych akcjach, ale i w internecie, nie uniknie odpowiedzialności" - oświadczył.

Jak wskazał, prokuratura generalna inicjuje dodatkowe działania w celu ustabilizowania sytuacji w kraju, z których najważniejsze jest "zapewnienie nieuchronności kary dla organizatorów i uczestników akcji protestu, a także zwrócenie przez winnych kosztów materialnych".

"Od dzisiaj ustalony jest precyzyjny algorytm współdziałania (różnych instytucji państwowych - PAP) w celu ustalenia wartości szkód. Podejście jest jedno: przyszedłeś na nielegalną akcję, zapłacisz karę. I to dużą" - zapowiedział Szwied.

Drugi kierunek to według niego wyciąganie konsekwencji wobec rodziców niepełnoletnich, "wciąganych do udziału w nielegalnych akcjach". "Informacje o nich mają być przekazywane do instytucji opieki lub prokuratorów" - wskazał.

Trzeci punkt to praca z młodzieżą, w ramach której zostanie m.in. "wzmocniona działalność profilaktyczna i ideologiczna w sferze młodzieżowej".

Szwied powiedział, że trwają aktywne działania w celu ustalenia tożsamości uczestników i organizatorów protestów. "W ciągu najbliższych kilku miesięcy opinia publiczna dowie się o nich dzięki otwartym procesom w ramach spraw karnych" - oznajmił.

Szwied pełni funkcję prokuratora generalnego od 9 września i zastąpił na tym stanowisku zdymisjonowanego Alaksandra Kaniuka.

Na Białorusi od 9 sierpnia trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów, które według oficjalnych rezultatów wygrał Alaksandr Łukaszenka, zdobywając 80,1 proc. głosów.

Z Mińska Justyna Prus