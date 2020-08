Białoruś: protestują pracownicy zakładów Biełaz

Na Białorusi pracownicy zakładów samochodowych Biełaz rozpoczęli protest - podał portal TUT.by. Portal publikuje również zdjęcia, na których widać kilkuset protestujących robotników. Biełaz to państwowe Białoruskie Zakłady Samochodowe w Żodzinie pod Mińskiem.

"Dymisja władz państwa, zaprzestanie przemocy, uwolnienie więźniów politycznych, przeprowadzenie ponownych uczciwych wyborów" - takie są, według relacji niezależnej gazety "Nasza Niwa", żądania protestujących. Pracownicy Biełazu przedstawili je burmistrzowi Żodzina.

"Wyszliśmy na centralny plac i żądamy uczciwych wyborów. Ludzi jest dużo, trudno ich policzyć" - powiedział o sytuacji w Żodzinie rozmówca portalu TUT.by.

Napływają także doniesienia, pojawiające się w mediach społecznościowych, o protestach pracowników kilku innych zakładów m.in, w Grodnie. Jak dotąd, informacje o tych protestach nie zostały jednak potwierdzone. Mowa o protestach w zakładach Grodno-Azot, Grodnożiłstroj, Terrazit, na Rynku Lidzkim, w zakładach Biełmiedprieparaty.

Niezależne Radio Swaboda podało, że do protestu dołączyły Mińskie Zakłady Samochodowe MAZ.

W Mińsku protestują pracownicy Filharmonii Państwowej, którzy w czwartek przed budynkiem tej sceny odśpiewali chórem pieśń "Mahutny Boża" ("Boże Wszechmogący"). Na ulice wyszli pracownicy szpitali nr 1 i nr 6 w białoruskiej stolicy.

Czwartek jest pierwszym dniem, kiedy protesty rozpoczęły się na Białorusi już od godzin porannych.

W Mińsku ludzie wychodzą na ulicach w różnych częściach miasta. Na razie są to grupy od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Wzdłuż całej głównej arterii miasta - prospektu Niepodległości ludzie tworzą "łańcuchy solidarności"; w rękach mają kwiaty i baloniki, niektórzy trzymają plakaty z wezwaniem do ponownego przeliczania głosów w wyborach prezydenckich i zaprzestania przemocy przez struktury siłowe.

Ulicami w centrum miasta chodzą grupy kobiet - kilkudziesięcio- i kilkusetosobowe - ubranych na biało, z kwiatami w rękach. Kobiety zachęcają ludzi, by dołączyli do protestu.

Kilkadziesiąt osób zgromadziło się w milczącym proteście przed budynkiem telewizji państwowej przy ulicy Makajonka.

Do protestu dołączają kierowcy aut: praktycznie w całym centrum Mińska samochody jadą bardzo powoli, trąbiąc klaksonami.

Sieci społecznościowe są pełne zdjęć i nagrań z różnych miejsc Mińska, gdzie gromadzą się ludzie.

Łańcuchy solidarności mieszkańcy Białorusi tworzą również w miastach poza stolicą, np. w Baranowiczach.

Protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich trwają na Białorusi od niedzieli. Zatrzymano już, w tym w wielu przypadkach - brutalnie, blisko 7 tys. osób. Dotąd nie informowano o masowych strajkach w przedsiębiorstwach państwowych.