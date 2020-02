Białoruś: Przygotowano ośrodek do kwarantanny dla studentów z Chin

Chińscy studenci, powracający na Białoruś z ferii w Chinach, zostaną na dwa tygodnie umieszczeni w odosobnionym ośrodku niedaleko Mińska, by wykluczyć zarażenie koronawirusem – poinformowało w piątek białoruskie ministerstwo zdrowia.

Studenci trafią do ośrodka Brigantina pod Radoszkowiczami, ok. 40 km od Mińska. Spędzą w specjalnie przygotowanym ośrodku dwa tygodnie kwarantanny, by wykluczyć zakażenie wirusem.

Jak uściślono, chodzi o osoby powracające z tych prowincji w Chinach, gdzie nie odnotowano zarażeń nowym niebezpiecznym wirusem.

Portal Naviny.by podaje, że na Białorusi uczy się ok. 5 tys. studentów z Chin. Ponad 900 osób ma w najbliższym czasie wrócić z ferii.

W grupie ryzyka są również pracownicy białorusko-chińskiego kompleksu biznesowo-przemysłowego Wielki Kamień pod Mińskiem. Powracający z Chin pracownicy również odbędą dwutygodniową kwarantannę w swoich mieszkaniach - podano.

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że według stanu na 7 lutego przebadano na obecność wirusa ok. 500 osób, które wcześniej były w Chinach. Nie odnotowano przypadków zachorowań.

Według informacji strony chińskiej koronawirusem zaraziło się już ponad 31 tys. osób, a 636 z nich zmarło. Wirus dotarł już do 25 krajów.

Z Mińska Justyna Prus