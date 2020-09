Białoruś: Rada Koordynacyjna: szóstej kadencji Łukaszenki nie uznaje większość Białorusinów

Legalności szóstej kadencji prezydenckiej Alaksandra Łukaszenki nie uznaje większość Białorusinów – napisali w czwartek w oświadczeniu przedstawiciele opozycyjnej Rady Koordynacyjnej. Potępili oni środowe brutalne rozpędzenie protestów i zatrzymania.

Większość Białorusinów nie uznaje legalności kolejnej kadencji Łukaszenki i domaga się nowych, przejrzystych wyborów - napisali członkowie Rady.

"Rada Koordynacyjna potępia działania osób, które stosowały siłę wobec pokojowych obywateli, korzystających ze swojego prawa do protestu, i domaga się natychmiastowego zaprzestania przemocy" - czytamy w oświadczeniu.

W środę Łukaszenka w czasie niezapowiedzianej i ukrytej przed opinią publiczną ceremonii objął urząd prezydenta - już po raz szósty od 1994 r.

W efekcie doszło do kolejnego nasilenia protestu. Według oficjalnych danych w środę zatrzymano 364 osoby. Struktury siłowe brutalnie rozpędzały i zatrzymywały demonstrantów.

W oświadczeniu Rada wskazała, że w chwili złożenia przysięgi Łukaszenki ustała jego poprzednia kadencja, natomiast nowa jest nielegalna, ponieważ nie uznaje jej większość Białorusinów.

Autorzy podkreślają, że wybory odbyły się z wieloma naruszeniami i przy "bezprecedensowym poziomie fałszerstw". "Dlatego społeczeństwo nie uznało ogłoszonych przez Centralną Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów" - napisano. Protesty na Białorusi nie ustają od 9 sierpnia.

W wyniku wyborów kraj znalazł się w ostrym kryzysie społeczno-politycznym, utrudnionym przez pogorszenie się sytuacji gospodarczej - wskazano.

Rada zaapelowała do przedstawicieli wszystkich struktur i szczebli białoruskich władz, by "podjęły działania w celu obrony suwerenności, niepodległości, integralności terytorialnej i zapewnienia bezpieczeństwa Białorusi". Po raz kolejny struktura ta wezwała też przedstawicieli władz do dialogu.

Jak powtórzono, Rada Koordynacyjna, utworzona z inicjatywy kandydatki opozycji w wyborach Swiatłany Cichanouskiej, jest gotowa stać się platformą społeczną dla takiego dialogu - "wyłącznie w ramach prawa i przy bezwzględnym przestrzeganiu prawa białoruskiego".

"Popierają nas setki tysięcy Białorusinów" - wskazali autorzy. "Rozpocznijmy dialog i nie dopuśćmy do rozłamu wśród Białorusinów" - zaapelowali.

Władze Białorusi wszczęły wobec kierownictwa Rady Koordynacyjnej postępowanie karne dotyczące rzekomych "wezwań do przejęcia władzy".

Niemal wszyscy członkowie jej siedmioosobowego prezydium (z wyjątkiem noblistki Swiatłany Aleksijewicz) zostali aresztowani lub wyjechali za granicę z obawy o swoje bezpieczeństwo.

Z Mińska Justyna Prus