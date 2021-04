Białoruś: Rewizja w mieszkaniu aktywisty Związku Polaków Andrzeja Pisalnika (aktualizacja)

Milicja rozpoczęła w środę rano w Grodnie rewizje w mieszkaniu aktywistów Związku Polaków na Białorusi - Andrzeja Pisalnika i jego żony Iness Todryk.

Rano Andrzej Pisalnik, grodzieński dziennikarz i aktywista ZPB, poinformował Polskie Radio o tym, że do jego mieszkania weszli funkcjonariusze. Obecnie nie odbiera telefonu.

We wtorek po południu Pisalnik był wzywany na rozmowę "profilaktyczną" do prokuratury. Jak wyjaśnił później w rozmowie z PAP, został ostrzeżony przed publikowaniem w mediach i wyrażaniem w komentarzach opinii, że działania władz białoruskich wobec mniejszości polskiej to "prześladowanie".

Pisalnik jest redaktorem naczelnym portalu ZPB - Znadniemna.pl.

W związku ze sprawą karną o rzekome "podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym" i "rehabilitację nazizmu" zarzuty karne ma czworo przedstawicieli władz ZPB, w tym Andżelika Borys i Andrzej Poczobut. Cała czwórka przebywa w areszcie. Działaczom grozi od pięciu do 12 lat więzienia.

Władze zarzucają działaczom ZPB oraz aktywistce polskiej z Brześcia Annie Paniszewej (także w areszcie z takimi samymi zarzutami), że w czasie organizowanych imprez "wychwalali zbrodniarzy wojennych, w tym Romualda Rajsa Burego". Aktywiści odrzucają te oskarżenia jako bezpodstawne.

Do przestrzegania międzynarodowych norm dotyczących traktowania mniejszości oraz wypuszczenia aktywistów wzywały Białoruś władze Polski, UE i innych państw.

Justyna Prus