Białoruś: Rozpoczął się proces redaktorów projektu Nexta; z oskarżonych obecny tylko jeden

Przed sądem obwodowym w Mińsku rozpoczął się w czwartek proces redaktorów opozycyjnego projektu Nexta – powiadomiło białoruskie centrum praw człowieka Wiasna. Uczestniczy w nim tylko jeden z oskarżonych – Raman Pratasiewicz. Dwaj pozostali są sądzeni zaocznie.

Sciapan Puciła i Jan Rudzik przebywają poza Białorusią i ich proces ma się toczyć zaocznie, w ramach tzw. postępowania nadzwyczajnego. Pratasiewicz, w przeszłości jeden z redaktorów Nexty, został zatrzymany w Mińsku w maju 2021 roku po przymusowym lądowaniu samolotu, którym leciał z Aten do Wilna.

Władze Białorusi oskarżyły całą trójkę o złamanie kilku artykułów kodeksu karnego, w tym wzniecanie nienawiści, organizację protestów i działań naruszających porządek publiczny, wezwania do przejęcia władzy, utworzenie formacji ekstremistycznej, zniewagi Alaksandra Łukaszenki itd.

Oddzielnie Puciła i Rudzik są jeszcze oskarżani o zmowę w celu nielegalnego przejęcia władzy, finansowanie działalności ekstremistycznej i dyskredytację Białorusi.

Pratasiewicz to były współredaktor opozycyjnego kanału Nexta, uznanego przez władze białoruskie za "ekstremistyczny". Jego samego władze nazywały wcześniej "terrorystą". Już po aresztowaniu bloger wystąpił kilkukrotnie w mediach państwowych, przyznając się do winy i błędów, a także krytykując dawnych współpracowników z kręgów opozycyjnych. Przed procesem powiedział mediom państwowym, że "przyznaje się do winy w pełnym zakresie".

Wraz z Pratasiewiczem w 2021 roku zatrzymana została obywatelka Rosji Sofija Sapiega, jego ówczesna partnerka. Sapiega została skazana przez białoruski sąd na sześć lat pozbawienia wolności.

W czasie masowych protestów na Białorusi po uznanych za sfałszowane wyborach prezydenckich w 2020 roku blogerzy z Nexty relacjonowali przebieg demonstracji i stanowili jedno z głównych źródeł informacji o sytuacji na Białorusi.