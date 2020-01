Białoruś: Rozpoczęto prace remontowe na białoruskim odcinku rurociągu Przyjaźń

Do piątku potrwają, rozpoczęte we wtorek, prace remontowe na instalacjach rurociągu Przyjaźń na terytorium Białorusi – poinformował białoruski operator rurociągu, przedsiębiorstwo Homeltransnafta.

W związku z remontem, jak podano, możliwe jest częściowe wstrzymanie przesyłu ropy tranzytem przez Białoruś, ponieważ prace wymagają zmniejszenia ciśnienia w rurociągu - podał portal TUT.by.

Według informacji agencji Reuters, na czas trwania remont ilość surowca przesyłanego Przyjaźnią do Polski została zmniejszona o połowę i wynosi 70 tys. ton ropy dziennie.

Prace remontowe zostały zaplanowane na podstawie ubiegłorocznej kontroli rurociągu i wykrytych w jej trakcie usterek. Operator na Białorusi planuje przeprowadzać remonty co miesiąc - poinformował TUT.by.

"To prace uzgodnione jeszcze na początku grudnia (ubiegłego roku)" - powiedział cytowany przez agencję Interfax rzecznik rosyjskiego Transnieftu Igor Diomin. Jak dodał, strona rosyjska zazwyczaj nie informuje o planowych pracach czy czasowych przestojach, bo to sprzyja przestępcom, którzy kradną ropę. Według Diomina usterki stwierdzone na Białorusi nie wymagają wstrzymania przesyłu ropy tranzytem.

Remont rozpoczął się w sytuacji sporu Mińska i Moskwy w sprawie cen ropy na bieżący rok. Porozumienie w sprawie dostaw rosyjskiej ropy dla Białorusi nie zostało dotąd uzgodnione, a po wstrzymaniu przez Rosję od 1 stycznia przesyłu ropy dla Białorusi, strony porozumiały się tylko w sprawie niewielkich dostaw w styczniu, które zapewniają możliwość funkcjonowania dwóch białoruskich rafinerii na minimalnym poziomie technicznym. Mińsk wstrzymał z tego powodu czasowo eksport paliw za granicę.

Dwie białoruskie rafinerie w Mozyrzu i Nowopołocku są uzależnione od rosyjskich dostaw. Produkty naftowe są głównym towarem eksportowym Białorusi. Zakupy ropy z innych źródeł niż Rosja są możliwe, jednak byłyby znacznie droższe niż dotowany przez Rosję surowiec i obniżyłyby dochody Mińska ze sprzedaży paliw. Obecnie Mińsk, jak twierdzi, aktywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca.

Podczas prowadzonych obecnie przez Mińsk i Moskwę negocjacji na temat tzw. pogłębionej integracji w ramach państwa związkowego, warunki dostaw surowców są jedną z najtrudniejszych kwestii. Według części ekspertów Rosja naciska w kluczowych dla Mińska kwestiach naftowo-gazowych, by skłonić go do ustępstw w innych dziedzinach. Program pogłębionej integracji w ramach państwa związkowego przewiduje m.in. podpisanie 31 map drogowych, dotyczących ujednolicenia norm w różnych sektorach obu państw.

Z Mińska Justyna Prus