Białoruś: Rozprawa apelacyjna w sprawie Andrzeja Poczobuta odbędzie się 26 maja przy drzwiach zamkniętych

26 maja przed Sądem Najwyższym w Mińsku odbędzie się rozprawa apelacyjna w sprawie działacza mniejszości polskiej Andrzeja Poczobuta. Posiedzenie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami – przekazała PAP służba prasowa sądu.

Andrzej Poczobut, pochodzący z Grodna dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, został w lutym skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze przez sąd obwodowy w Grodnie. Zaskarżył wyrok, a termin apelacji przed białoruskim Sądem Najwyższym wyznaczono na 26 maja.

"Ponieważ dana sprawa karna była przez sąd pierwszej instancji rozpatrywana przy drzwiach zamkniętych, w takim samym trybie odbędzie się rozprawa apelacyjna" - przekazano PAP w wiadomości mailowej.

W procesie, który trwał od 16 stycznia, władze zarzuciły Poczobutowi, obywatelowi Białorusi i działaczowi polskiej mniejszości, "podżeganie do nienawiści", a jego działaniom - polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach - przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu". Poczobut był również oskarżony o wzywanie do działań na szkodę Białorusi. Groziła mu kara do 12 lat więzienia.

Organizacje praw człowieka uznają Poczobuta za więźnia politycznego, a postępowanie wobec niego - za motywowane politycznie. Władze Polski oraz społeczność międzynarodowa apelują do władz Białorusi o uwolnienie aktywisty oraz zaprzestanie represjonowania przedstawicieli mniejszości. MSZ RP twierdzi, że niedemokratyczne władze Białorusi przetrzymują Poczobuta jako "zakładnika relacji polsko-białoruskich", a wyrok na niego nazwało "haniebnym". Polski resort zapewnia, że podejmuje działania - jawne i niepubliczne - na rzecz uwolnienia Poczobuta.

Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 r. i od tamtej pory przebywał za kratami - w aresztach w Mińsku, Żodzinie i Grodnie.

