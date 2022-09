Białoruś: Sąd ogłosił wyrok w sprawie tzw. „próby przewrotu” – oskarżonych skazano na 10 i 11 lat więzienia

Prawnik Juryj Ziankowicz został skazany na 11 lat więzienia, a politolog Alaksandr Fiaduta i opozycyjny polityk Ryhor Kastusiou na 10 lat w procesie w sprawie tzw. „próby przewrotu” – powiadomiły media niezależne, powołując się na informacje w mediach państwowych.

Oskarżenie wnioskowało o ukaranie trójki oskarżonych 12 latami więzienia.

Ziankowicz, Fiaduta i Kastusiou mieli być winni "zmowy w celu niekonstytucyjnego przejęcia władzy". Ogłoszony w poniedziałek wyrok nie jest prawomocny i formalnie skazani mają prawo do zaskarżenia go.

Wolha Hałubowicz i Dzianis Krauczuk, oskarżani o "działania poważnie naruszające porządek publiczny", usłyszeli wyrok 2,5 roku pozbawienia wolności. Według oskarżenia nie byli oni bezpośrednio zaangażowani w "spisek".

Proces w głośnej sprawie rozpoczął się 29 lipca br. Alaksandr Fiaduta i Ryhor Kastusiou zostali oskarżeni o zmowę w celu przejęcia władzy drogą niekonstytucyjną, zaś Ziankowiczowi władze zarzuciły oprócz tego jeszcze utworzenie i kierowanie formacją ekstremistyczną, wezwania do przejęcia władzy, podżeganie do nienawiści.

Fiaduta i Ziankowicz zostali zatrzymani w kwietniu 2021 r. w ramach operacji specjalnej służb białoruskich i rosyjskich. Kastusioua zatrzymano na Białorusi.

Według informacji, które publikowały jeszcze w 2021 r. rosyjskie i białoruskie media rządowe operacji o kryptonimie "Cisza" mieli uczestniczyć Ziankowicz, Fiaduta i Kastusiou. FSB poinformowała o wspólnej z KGB Białorusi operacji specjalnej, w ramach której wykryto, że Ziankowicz i Fiaduta "planowali przewrót wojskowy według scenariusza kolorowych rewolucji z zaangażowaniem miejscowych (białoruskich - PAP) i ukraińskich nacjonalistów" oraz "fizyczną eliminację" Łukaszenki. Mieli być, jak podano, inspirowani przez siły na Zachodzie.

Zdaniem białoruskiego KGB celem spiskowców miał być "zbrojny bunt" i "fizyczna eliminacja prezydenta i członków jego rodziny".

Z ustaleń mediów wynika, że Ziankowicz przyznał się do winy i zgodził się na współpracę ze śledztwem i "zdemaskowanie pozostałych uczestników spisku". Kastusiou nie przyznał się do winy, a Fiaduta zrobił to "częściowo".

Fiaduta, Kastusiou, Hałubowicz i Krauczuk zostali uznani za więźniów politycznych.

