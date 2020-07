Białoruś: Sekretarz Rady Bezpieczeństwa: Rosja nie informowała o przerzucie najemników

Gdyby odbywał się przerzut przez terytorium Białorusi prywatnej firmy wojskowej, to byłyby wyjaśnienia ze strony służb specjalnych – powiedział w środę sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi, komentując zatrzymanie na jej terytorium rosyjskich bojowników z Grupy Wagnera.

"To jest bardzo poważna kwestia. Wyszło jednak tak, że ani po linii Federalnej Służby Bezpieczeństwa, ani wywiadu wojskowego GRU, ani od innych struktur nie otrzymaliśmy takiej informacji" - powiedział w środę Andrej Raukou, sekretarz Rady Bezpieczeństwa.

Pilną naradę tej struktury zwołał w środę prezydent Alaksandr Łukaszenka.

Według białoruskich struktur bezpieczeństwa bojownicy prywatnej firmy wojskowej CZWK Wagner (Grupy Wagnera), obywatele Rosji, przeniknęli na terytorium Białorusi w celu zdestabilizowania sytuacji przed wyborami prezydenckimi. W nocy, jak poinformowano, struktury siłowe zatrzymały 32 Rosjan, a ogółem bojowników miało być ponad 200. O sprawie poinformowała państwowa agencja BiełTA.

W rosyjskich mediach pojawiły się informacje, że Rosjanie należący do tzw. prywatnych firm wojskowych mogli traktować Białoruś jako kraj przerzutowy, z którego wyjeżdżali do innych rejonów świata, np. Afryki, a służby białoruskie były o tym poinformowane.

Raukou powiedział, że podczas narady prezydent wydał szereg poleceń, dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa. Do MSZ zostaną wezwani ambasadorzy Rosji i Ukrainy. Jak powiedział Raukou, co najmniej 14 osób spośród zatrzymanych było w Donbasie. Państwowy Komitet Graniczny ma wzmocnić ochronę granic, w tym granicy z Rosją.

Kolejną kwestią, którą miał poruszyć prezydent, było bezpieczeństwo imprez masowych, w tym związanych z toczącą się w kraju kampanią prezydencką. "Chodzi o wzmocnienie kontroli przy dopuszczaniu do miejsc masowych zgromadzeń, zapewnienia bezpieczeństwa, kontroli ludzi" - powiedział Raukou. Jak wskazał, wynika to z tego, że wśród zatrzymanych byli ludzie "określonych kierunków" - snajperzy, specjaliści od materiałów wybuchowych, pracownicy IT".

Z Mińska Justyna Prus