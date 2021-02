Białoruś: Sprawa zabójstwa Bandarenki: przed sądem dziennikarka i lekarz

Dziennikarka białoruskiego portalu TUT.by Kaciaryna Barysiewicz i lekarz Arciom Sarokin są w rozpoczynającym się w piątek procesie oskarżeni o ujawnienie tajemnicy lekarskiej. Reporterka napisała w artykule, że we krwi zabitego podczas opozycyjnej demonstracji Ramana Bandarenki nie było alkoholu.

Proces ma rozpocząć się o godz. 8 czasu polskiego przed sądem dzielnicy moskiewskiej w Mińsku.

Obojgu oskarżonym grozi do trzech lat więzienia. Prokuratura zarzuciła im ujawnienie tajemnicy lekarskiej, co miało pociągnąć za sobą "wzrost społecznego napięcia i tworzenie atmosfery braku zaufania do organów państwowych".

Chodzi o artykuł Barysiewicz z 13 listopada 2020 roku. "Lekarz szpitala pogotowia ratunkowego: We krwi Bandarenki było zero promili" - ta informacja trafiła do mediów już wcześniej, a dziennikarka tylko ją potwierdziła. Ponadto na publikację informacji zgodziła się matka Ramana Bandarenki.

Oskarżenie będzie argumentować, że przez swoją publikację Barysiewicz podsycała społeczne protesty, które wybuchły w listopadzie po zakatowaniu Bandarenki przez "nieznanych sprawców". Białorusini znowu wyszli wtedy na ulicę, zszokowani zabójstwem mężczyzny.

Raman Bandarenka zmarł wieczorem 12 listopada 2020 roku w szpitalu na skutek doznanych ciężkich obrażeń. Wcześniej na podwórku, zwanym Placem Przemian, został zaatakowany przez "nieznanych sprawców", najprawdopodobniej funkcjonariuszy w cywilu, którzy obcinali wiszące na płocie biało-czerwono-białe wstążki. W czasie sprzeczki jeden z mężczyzn pchnął Bandarenkę, a następnie zabrano go do białego mikrobusu. Potem miał trafić na komisariat, a kilka godzin później do szpitala w stanie nie do uratowania, z ciężkimi obrażeniami, w tym z pękniętą czaszką. Sarokin, który jest anestezjologiem, uczestniczył w operacji mężczyzny.

Przedstawiciele organów ścigania oraz Alaksandr Łukaszenka twierdzili później, że na podwórku doszło do "sąsiedzkiej awantury", a Bandarenka był pijany. Barysiewicz i Sarokin napisali prawdę, ale ujawnili kłamstwo władz, w tym osobiście prezydenta. Część ekspertów nie ma wątpliwości, że to właśnie dlatego postawiono im tak poważne zarzuty.

W czwartek w Mińsku zapadł wyrok skazujący na dwa lata więzienia dwie dziennikarki Biełsatu Kaciarynę Andrejewą i Darię Czulcową. Tamto postępowanie również miało związek ze śmiercią Bandarenki - reporterki zostały skazane za relację online z poświęconego mu mityngu pamięci na mińskim Placu Przemian.