Białoruś: Straż graniczna nie wpuściła do kraju dwóch Polaków z powodu podejrzanego bagażu

Dwaj obywatele polscy, którzy przedstawiali się jako alpiniści, nie zostali wpuszczeni na Białoruś, ponieważ mieli w bagażu drogi sprzęt fotograficzny oraz zrzuty ekranów z „destrukcyjnego profilu w Telegramie” - poinformował Państwowy Komitet Graniczny (GPK).

Obywatele Polski, przedstawiający się jako alpiniści, próbowali dostać się na Białoruś przez port lotniczy w Mińsku - poinformował GPK. "Mężczyźni zapewniali, że jadą na Białoruś w celach turystycznych" - poinformowano.

Straż graniczna nie znalazła jednak w bagażu mężczyzn żadnego poważnego sprzętu alpinistycznego, z wyjątkiem linek i karabinków.

Znaleziono za to drogi sprzęt fotograficzny, kamery GoPro, dron do filmowania, mikrofony, a także karty pamięci, namioty i śpiwory. To, według komunikatu, sugerowało "zupełnie inny rodzaj działalności".

Dodatkowo wersję o alpinizmie, zdaniem GPK, podważają zrzuty ekranu z "destrukcyjnego profilu w (komunikatorze internetowym - PAP) Telegramie, który słynie z niewiarygodnych wrzutek".

Mężczyźni zostali odesłani do Polski najbliższym rejsem.

Na Białorusi nie ma wysokich gór. Najwyższy szczyt w tym kraju to góra Dzierżyńska, która ma 345 m n.p.m.

Z Mińska Justyna Prus