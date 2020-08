Białoruś: Świadek: gdy zaczęły wybuchać granaty hukowe, ludzie wpadli w panikę

OMON działał w niedzielę w sposób precyzyjny i zorganizowany; gdy zaczęły wybuchać granaty hukowe, ludzie zaczęli w panice biec w różnych kierunkach – mówił PAP Alaksiej, świadek wydarzeń w centrum Mińska w niedzielę wieczorem.

"Ludzie stali przed OMONem w pewnej odległości. Nie szli, a stali naprzeciwko. W pewnym momencie zaczęły wybuchać granaty hukowe i ludzie w panice zaczęli się rozbiegać. Niektórzy przewracali się na ziemię" - opowiadał Alaksiej o wydarzeniach, do których doszło na ulicy Maszerawa w Mińsku w niedzielę wieczorem po zakończeniu wyborów prezydenckich. Ich zwycięzcą został Alaksandr Łukaszenka.

"Te granaty są dość przerażające. To takie duże puszki, jedna wybuchła około 10 metrów ode mnie. To nie tylko wybuch i błysk - przez kilka sekund nic nie słyszysz i nie widzisz" - powiedział Alaksiej.

"Widziałem też te kule gumowe, chociaż nie jak strzelali. Były różnej wielkości, niektóre mniejsze niż pięść" - dodał.

Jak powiedział, OMON skutecznie wypierał protestujących z ulicy Maszerawa. "To co najbardziej mnie zszokowało to to, że milicja zaczęła napierać pierwsza. Nie czekała nawet na pretekst ze strony ludzi" - ocenił.

W niedzielę w nocy podczas protestów w Mińsku zatrzymano ponad tysiąc osób. - podało MSW Białorusi.

Według wstępnych wyników CKW Alaksandr Łukaszenka wygrał wybory z wynikiem 80,23 proc.

Z Mińska Justyna Prus